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Rumo à Europa

Barcelona anuncia Vitor Roque como presente de Natal à torcida

Atacante brasileiro, de 19 anos, foi contratado junto ao Athletico-PR por 40 milhões de euros e viaja nesta terça (26) para se apresentar ao clube espanhol

Publicado em 25 de Dezembro de 2023 às 17:34

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 dez 2023 às 17:34
BARCELONA - O Barcelona está muito confiante no futebol de Vitor Roque e esperou o dia 25 de dezembro para anunciar o brasileiro como presente de Natal à torcida, carente de ídolos após muitas contusões e algumas saídas. O jovem embarca para a Espanha nesta terça-feira (26) para se apresentar oficialmente ao clube.
Em vídeo curto "abrindo as cortinas" para o início de um espetáculo, o clube mostrou o jovem brasileiro de 19 anos vestido com a camisa azul grená com seu nome às costas e beijando o símbolo. O atacante agora vai se incorporar ao elenco comandado por Xavi Hernández.
"Tudo que eu quero no Natal é você", escreveu o Barcelona no post. Em pouco tempo, mais de 500 mil torcedores já havia visto a publicação e a euforia era grande entre os catalães: 'que belo presente de Natal para nós", escreveu um deles. Alguns ainda brincaram que Lewandowski está chorando naquele momento.
Contratado do Athletico-PR por 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 215 milhões) ainda em julho, o brasileiro é apontado como o futuro goleador da equipe. A esperança é tão grande que o contrato vai até o fim da temporada 2030/31 e a multa rescisória é de 500 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões).
O brasileiro deve começar sua jornada no clube catalão nesta terça-feira (26), após ser liberado para passar o Natal com os familiares. De acordo com a imprensa espanhola, Xavi tem pressa em utilizar o reforço e já quer tê-lo em campo na volta do Campeonato Espanhol, dia 4 de janeiro, em visita ao Las Palmas.
"Vitor Roque vai nos ajudar bastante, é um jogador muito preparado, maduro, forte mentalmente", disse recentemente o técnico Xavi Hernández. "Espero que venha e não sinta a responsabilidade. Não quero colocar muita pressão sobre seus ombros."
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