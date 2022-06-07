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Eliminatórias

Austrália vence Emirados Árabes e enfrenta Peru por vaga na Copa do Mundo

O vencedor deste confronto vai se classificar para a Copa, garantindo vaga no difícil Grupo D, que tem França, Dinamarca e Tunísia

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 17:51

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jun 2022 às 17:51
Austrália deu mais um passo rumo à Copa do Mundo
Austrália deu mais um passo rumo à Copa do Mundo Crédito: Socceroos/Divulgação
A seleção da Austrália ficou mais perto da Copa do Mundo do Catar nesta terça-feira (07) ao vencer os Emirados Árabes Unidos por 2 a 1, em Doha. Com a vitória no duelo, definido em jogo único, a equipe australiana avançou nas Eliminatórias Asiáticas para disputar a repescagem intercontinental contra o Peru, na segunda-feira, novamente no Catar, que receberá o Mundial entre novembro e dezembro deste ano.
O vencedor deste confronto vai se classificar para a Copa, garantindo vaga no difícil Grupo D, que tem França, Dinamarca e Tunísia.
Tanto Austrália quanto os Emirados Árabes haviam ficado na terceira colocação dos seus grupos na fase final das Eliminatórias Asiáticas - o time australiano, apesar de se localizar na Oceania, compete pela Confederação de Futebol da Ásia. E precisaram disputar a partida desta terça para ver quem jogaria a repescagem intercontinental.

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Favorita, a seleção australiana começou melhor, buscando o ataque e controlando a partida. Os Emirados Árabes se concentravam na defesa, saindo na base do contra-ataque. O duelo se tornou equilibrado somente a partir dos 30 minutos. Mas a melhor chance do primeiro tempo foi criada pela equipe árabe, em finalização perigosa de dentro da área, pela esquerda, aos 34. O goleiro Mathew Ryan fez a defesa à queima-roupa.
Passado o susto, a Austrália voltou a crescer em campo no início da etapa final. Aos 7, abriu o placar. Após boa trama pela direita, Martin Boyle escapou da marcação dentro da área, girou rápido e cruzou para Irvine que, surpreendendo os zagueiros na pequena área, só completou para as redes.
Cinco minutos depois, a seleção árabe buscou o empate, com gol de brasileiro. Caio Canedo, que se naturalizou pelos Emirados Árabes Unidos, igualou o confronto. O empate empolgou a torcida árabe, que passou a sonhar com a virada no tempo normal ou mesmo na prorrogação.
Mas a Austrália impediu o tempo extra ao marcar o gol da vitória aos 38 minutos do segundo tempo, em lance de bola parada. Depois de escanteio cobrado na esquerda, a defesa árabe afastou e Hrustic pegou de primeira, da entrada da área, e ainda contou com um desvio da zaga para enganar o goleiro Khalid Eisa. 

ÚLTIMAS VAGAS

A Copa do Mundo tem 30 das suas 32 seleções garantidas até agora As duas últimas vagas serão definidas na próxima semana. Depois do confronto entre Austrália e Peru, que ficou em quinto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas, haverá o duelo entre Costa Rica e Nova Zelândia, na terça, dia 14, também no Catar.
O vencedor deste duelo entrará no também complicado Grupo E do Mundial, ao lado dos favoritos Espanha e Alemanha e do Japão. Somente os dois primeiros de cada chave avançarão às oitavas de final.

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