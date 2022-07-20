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Denúncia

Atlético-MG vai ao STJD para pedir punição ao Flamengo por ônibus apedrejado

Ônibus da delegação mineira foi atacado por torcedores do clube carioca ao chegar no Maracanã para jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 jul 2022 às 10:56

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 10:56

Veículo foi apedrejado ao chegar no estádio do Maracanã
Veículo foi apedrejado ao chegar no estádio do Maracanã Crédito: Reprodução / Twitter @Atletico
O Atlético-MG protocolou uma notícia de infração no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para pedir punição ao Flamengo pelo ataque que o ônibus atleticano sofreu ao chegar ao Maracanã, na quarta-feira passada, para o jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil.
O clube mineiro pede que o time carioca seja denunciado por não prevenir, por não reprimir a desordem causada por alguns torcedores e também por não cumprir o Regulamento Geral das Competições.
O ônibus que levava os jogadores do Atlético para a partida sofreu ataques de torcedores, que atingiram o veículo com diversas pedras. Uma delas quebrou o vidro de uma das janelas. Na notícia de infração, o clube mineiro alega que o ataque poderia causar "danos irreversíveis ou mesmo a morte" ao seu elenco.

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Apresentando fotos e vídeos do ônibus atingido e também o Boletim de Ocorrência, o Atlético argumentou que os artigos 67-A e 68 do Regulamento Geral das Competições deste ano responsabilizam os clubes por qualquer conduta imprópria dos seus torcedores. E pediu que o Flamengo fosse denunciado em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): o 213 e o 191.
Os artigos abordam situações em que o clube "deixa de tomar providências capazes de prevenir e reprimir" e "deixa de cumprir, ou dificultar o cumprimento de regulamento, geral ou especial, de competição". Eles preveem como pena multas de R$ 100 a R$ 100 mil e perda de mando de campo de até dez partidas. O Flamengo ainda não se manifestou sobre a notícia de infração.
"Não há dúvidas que a desordem e atos de violência/vandalismo por parte da torcida do CRF justifica a punição do clube, inclusive com a perda de mando de campo ou realização das partidas com portões fechados, em dosimetria a ser definida pela comissão disciplinar que eventualmente analisar o caso", argumentou o Atlético-MG.

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