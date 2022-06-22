Atlético-MG apoia treinador diante de um Flamengo em crise

Galo e Fla se enfrentam pelas oitavas da Copa do Brasil Crédito: Pedro Souza / Atletico

Se havia alguma dúvida sobre o prestígio de 'Turco' Mohamed com os jogadores do Atlético-MG, não há mais. Uma coisa que ficou ainda mais clara após a vitória do Galo sobre o Flamengo, domingo (19), no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, é o apoio do time ao trabalho do técnico, que atravessa um momento turbulento na temporada. O treinador corria sérios riscos de ser demitido caso não vencesse o Rubro-Negro, em casa, antes do reencontro de ambos pelas oitavas de final da Copa do Brasil marcado para a esta quarta-feira (22), às 21h30, novamente para o Gigante da Pampulha.

Já há algum tempo os jogadores do Galo se manifestam com bastante carinho e respeito ao treinador. Na última semana, o atacante Keno fez questão de dividir a responsabilidade do momento vivido ao ser questionado sobre a fase ruim que o time atravessava. Em entrevista coletiva, o atacante disse que os jogadores têm sua parcela de culpa e que precisam executar em campo o que o técnico trabalha no dia a dia.

Após o último embate contra o Fla, Hulk dedicou a vitória ao treinador e lembrou o fato de ser dia dos pais na Argentina. Turco perdeu um filho de nove anos, na Alemanha, na Copa do Mundo de 2006, em um acidente de carro. Além disso, todos os jogadores do banco festejaram muito com o argentino o gol marcado por Ademir na segunda etapa.

Na coletiva de imprensa, Turco agradeceu aos jogadores também aos funcionários do clube pelo apoio nos dias que antecederam à vitória sobre o Flamengo. Um dia antes da partida de domingo (19), uma das organizadas do clube esteve presente na porta da Cidade do Galo e fez cobranças aos jogadores e também ao treinador.

Turco contou com o apoio de jogadores e de funcionários Crédito: Pedro Souza / Atletico

"Quero agradecer a todos eles (jogadores). Ao pessoal que trabalha no clube, à diretoria e especialmente aos jogadores pelo compromisso, pois não são só palavras e vemos isso no campo de jogo. Todo mundo que trabalha no clube demonstra seu carinho, sua alegria porque ganhamos em um momento de pressão porque todos querem que fiquemos muito tempo aqui e que tenhamos muito tempo trabalhando aqui. Então agradeço e amanhã já temos que voltar a trabalhar porque temos que ganhar novamente quarta-feira", disse o treinador.

Para o duelo com o Fla pela Copa do Brasil, Turco será obrigado a fazer uma mudança em relação ao time de domingo. O volante Jair, com uma fratura na mão, passou por um procedimento cirúrgico e será desfalque para os próximos compromissos do Galo. Seu substituto deve ser Otávio. Na frente, também existe dúvida entre Vargas e Ademir para formar o trio de ataque com Hulk e Keno.

FLA ATRÁS DE DINHEIRO

Do outro lado, a performance rubro-negra traz à tona a preocupação de um planejamento totalmente em risco e um 'rombo' imediato que pode passar dos R$ 30 milhões. Baseando-se em um elenco renomado e em temporadas vitoriosas, o Flamengo projetou orçamento bilionário e estabeleceu metas altas para o departamento de futebol, com base em cálculos anteriores: que o time feche a temporada, no mínimo, como vice-campeão no Brasileirão e que alcançasse as semifinais dos mata-matas - Libertadores e Copa do Brasil.

O objetivo estipulado, naturalmente, vai além da satisfação por bom futebol e vitórias para o torcedor. Ele também envolve diretamente o planejamento financeiro do clube. Campanhas longas nas Copas geram grande montante aos cofres dos clubes brasileiros.

O JOGO

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (22)

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)