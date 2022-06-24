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Desfalque

Arboleda rompe ligamentos do tornozelo, passará por cirurgia e perde a temporada

Lesão do defensor deve mantê-lo afastado dos gramados pelo resto dos jogos de 2022. O camisa 5 do SPFC também irá desfalcar a Seleção do Equador na Copa do Mundo do Catar

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 14:05

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 jun 2022 às 14:05
Equatoriano deve ficar fora da Copa do Mundo
Equatoriano deve ficar fora da Copa do Mundo Crédito: Miguel Schincariol
O temor se confirmou no São Paulo e o zagueiro Arboleda dificilmente volta a jogar na temporada. O equatoriano rompeu os ligamentos do tornozelo esquerdo e passará por cirurgia ainda nesta sexta-feira (24), com longo período de recuperação pela frente. Corre risco grande de desfalcar seu país na Copa do Mundo do Catar, no fim do ano.
O defensor virou o pé em imagem feia no clássico com o Palmeiras e já havia saído do Morumbi, na quinta-feira, imobilizado após deixar o gramado chorando. O clube evitou antecipar um prognóstico, aguardando resultados de exames.
Nesta manhã de sexta-feira, o jogador fez exames de imagem que comprovaram a gravidade da lesão. "Exames de imagem realizados nesta manhã detectaram uma fratura e lesão ligamentar no tornozelo esquerdo do zagueiro Arboleda. O jogador será submetido a cirurgia. O procedimento deve ocorrer ainda nesta sexta-feira. Boa recuperação, hermanito!", informou o São Paulo.

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O clube tem por regra não divulgar tempo de recuperação de seus atletas lesionados - o volante Luan e o atacante Caio também passaram por cirurgias nesta semana. Mas sabe que Arboleda dificilmente volta a atuar em temporada que se encerra antes por causa da Copa do Mundo do Catar, no começo de novembro.
São-paulinos invadiram as redes sociais do clube para mandar palavras de apoio ao zagueiro, um líder do elenco. A Federação Equatoriana também mandou seu recado. "Muita força, Arboleda." Após a cirurgia, o defensor iniciará recuperação no REFFIS do São Paulo e corrida contra o tempo para tentar estar na Copa do Mundo, apesar do pouco tempo para recuperação.
Miranda deve assumir a vaga do equatoriano nas próximas rodadas, ele entrou em sua vaga no 1 a 0 sobre o Palmeiras, mas o São Paulo já avalia o mercado atrás de um novo defensor para não deixar o elenco defasado.

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