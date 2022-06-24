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Copa do Brasil

Fábio se reencontra com o Cruzeiro e vê Cano garantir vantagem ao Fluminense

O segundo jogo será em Belo Horizonte, dia 12 de julho, e os mineiros precisam de triunfo por dois gols de diferença para avanço direto ou de um para levar a decisão aos pênaltis

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 22:48

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 jun 2022 às 22:48
Cano marcou o gol que garantiu a vitória do Fluminense
Cano marcou o gol que garantiu a vitória do Fluminense Crédito: Marcelo Goncalves/Fluminense
O reencontro entre Cruzeiro e o ídolo Fábio foi com festa para o goleiro, que viu Cano garantir a vitória do Fluminense, por 2 a 1, no Maracanã, e dar vantagem do empate para o duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O segundo jogo será em Belo Horizonte, dia 12 de julho, e os mineiros precisam de triunfo por dois gols de diferença para avanço direto ou de um para levar a decisão aos pênaltis.
Apesar de lamentar a derrota, os mineiros poderiam sair em desvantagem ainda maior do Maracanã. Perderam Geovane expulso ainda no primeiro tempo e passaram enorme sufoco. Foram quase 30 finalizações dos mandantes. Rafael Cabral fez boas defesas e segurou o ímpeto dos cariocas.
Após 17 anos defendendo as cores do Cruzeiro, o goleiro Fábio era um dos destaques da partida pois estava do outro lado após 19 temporadas - enfrentou o clube com a camisa do Vasco em 2003. Apesar do forte sentimento pela equipe mineira, fez discurso forte na entrada dos cariocas mostrando que agora vive nova etapa no futebol e queria inflar os novos companheiros.
Os torcedores tricolores reconheceram a força de seu camisa 12 e aproveitaram para provocar os rivais com o famoso "é o melhor goleiro do Brasil." Fábio agradeceu aos quatro cantos do estádio e sabia que tinha um motivo a mais para brilhar: Ronaldo, dono da SAF do Cruzeiro e responsável por sua saída, estava nas tribunas do Maracanã.
Repetindo a escalação pela primeira vez no Fluminense desde sua chegada, Fernando Diniz prometia um futebol ofensivo, enquanto o Cruzeiro tinha três zagueiros para se defender. Com menos de dois minutos, Bidu salvou os visitantes. Cano bateu e o lateral cortou quase em cima da linha. Os mandantes seguiam à risca a ordem de sufocar e marcar alto. O argentino balançou as redes aos 17 e fez enorme festa. O gol acabou anulado, porém, após consulta do VAR. Arias estava impedido na origem da jogada.
O precavido Cruzeiro apostava nos lançamentos longos. Em um deles, viu Fábio cortar de cabeça. As jogadas não terminavam em finalização do lado mineiro. Se o goleiro do Fluminense trabalhava pouco, Rafael Cabral era bombardeado. Parou Samuel Xavier e ficou na torcida em chute colocado de Caio Paulista.
O esquema defensivo do Cruzeiro levou um baque antes do intervalo com expulsão de Geovane Jesus após entrada dura em Nonato alertada pelo VAR. O lateral foi de sola na canela do volante e havia levado somente amarelo. Mas o árbitro mudou de opinião ao rever o lance.
Com um a menos, o castigo aos mineiros veio imediatamente. Ganso cruzou na cabeça de Manoel, que desviou para abrir o placar. Ir para o descanso em vantagem era tudo o que o Fluminense queria. Mas os seis minutos de acréscimos mudariam a história da etapa.
Primeiro, Fábio saiu com a bola fora da área e o árbitro nada deu para revolta mineira. Depois, o goleiro jogou para fora chute do meio campo de Zé Ivaldo. Restavam segundos para o apito final. A cobrança do escanteio, contudo, encontrou a cabeça de Oliveira e empate no placar.
Apesar de competições distintas, um fantasma rondou a cabeça do Fluminense após a igualdade. Dia desses visitou o América-MG pelo Brasileirão e ficou com um a mais desde os 11 minutos. Mesmo assim, não conseguiu ir além do empate. Teria 45 minutos para mudar a história contra o Cruzeiro.
A jogada invalidada do primeiro tempo pelo VAR se repetiu. Arias recebeu livre e cruzou para Cano cabecear para as redes, desta vez sem irregularidades. Festa e enorme pressão por vantagem maior. O artilheiro quase ampliou logo depois do gol. Os mineiros não conseguiam segurar a bola e eram sufocados. André carimbou o travessão.
Em seu último jogo no Maracanã antes de ir para o Bétis - a despedida oficial será domingo, em visita ao Botafogo -, Luiz Henrique quase marcou um golaço. Driblou como quis o zagueiro e bateu para mais uma defesa de Rafael Cabral.
Fernando Diniz queria vantagem maior ficou com seis atacantes em campo. Luiz Henrique, Arias, Cano, John Kennedy, Matheus Martins e Caio Paulista tentaram de todas as maneiras, mas não conseguiram superar a parede azul ao menos mais uma vez. A decisão para o Mineirão está aberta.

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