Após pancada, Cristiano Ronaldo treina de olho roxo com seleção de Portugal

Cristiano Ronaldo foi atingido por goleiro da República Tcheca Crédito: Reprodução / Twitter

A forte pancada que sofreu no rosto, no jogo de sábado, não tirou Cristiano Ronaldo do treino da seleção de Portugal, nesta segunda-feira (26). O atacante participou normalmente da atividade, apesar de exibir um hematoma no olho direito.

Com o olho roxo, Cristiano Ronaldo treinou sob o comando do técnico Fernando Santos em preparação para o jogo contra a Espanha, na terça, na cidade de Braga. O confronto, pela sexta e última rodada do Grupo 2 da Liga 2, decide vaga na semifinal da Liga das Nações da Uefa.

O jogador do Manchester United chamou a atenção na vitória sobre a República Checa, no sábado, ao sofrer uma forte pancada no rosto logo aos 12 minutos de jogo. Cristiano Ronaldo entrou numa disputa de bola aérea com o goleiro Tomás Vaclík e levou a pior. O português caiu no gramado com um forte sangramento no rosto, na altura do nariz e justamente do olho direito.

Duro golpe de Cristiano Ronaldo en el partido entre Portugal vs República Checa #Cristiano #CR7? pic.twitter.com/AUf5jH8BfP — Edinson Villamizar (@EdiVillamizar) September 24, 2022

Apesar da pancada e do susto, o atacante seguiu em campo e jogou os 90 minutos. Ele não balançou as redes, mas foi o responsável pela assistência do gol marcado por Diogo Jota, nos minutos finais. Os portugueses golearam os checos por 4 a 0.