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Futebol

Após pancada, Cristiano Ronaldo treina de olho roxo com seleção de Portugal

Craque português se chocou com goleiro da República Tcheca durante jogo da Liga das Nações, no último sábado (24), e apesar da forte pancada, se apresentou aos treinamentos na manhã desta segunda-feira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 set 2022 às 11:25

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 11:25

Cristiano Ronaldo foi atingido por goleiro da República Tcheca
Cristiano Ronaldo foi atingido por goleiro da República Tcheca Crédito: Reprodução / Twitter
A forte pancada que sofreu no rosto, no jogo de sábado, não tirou Cristiano Ronaldo do treino da seleção de Portugal, nesta segunda-feira (26). O atacante participou normalmente da atividade, apesar de exibir um hematoma no olho direito.
Com o olho roxo, Cristiano Ronaldo treinou sob o comando do técnico Fernando Santos em preparação para o jogo contra a Espanha, na terça, na cidade de Braga. O confronto, pela sexta e última rodada do Grupo 2 da Liga 2, decide vaga na semifinal da Liga das Nações da Uefa.
O jogador do Manchester United chamou a atenção na vitória sobre a República Checa, no sábado, ao sofrer uma forte pancada no rosto logo aos 12 minutos de jogo. Cristiano Ronaldo entrou numa disputa de bola aérea com o goleiro Tomás Vaclík e levou a pior. O português caiu no gramado com um forte sangramento no rosto, na altura do nariz e justamente do olho direito.
Apesar da pancada e do susto, o atacante seguiu em campo e jogou os 90 minutos. Ele não balançou as redes, mas foi o responsável pela assistência do gol marcado por Diogo Jota, nos minutos finais. Os portugueses golearam os checos por 4 a 0.
A seleção de Portugal lidera o Grupo 2 da Liga A, com 10 pontos, contra oito dos espanhóis, que perderam da Suíça por 2 a 1 no mesmo sábado - os suíços serão adversários do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar.

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