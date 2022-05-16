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ANÁLISE: Futebol pouco vistoso dificulta a percepção dos méritos de um Vasco invicto e no G4 da Série B

Cruz-Maltino chegou ao grupo que, ao final da competição, conquistará o acesso, e vive momento de paz com a torcida. Mas instabilidade é crível ao longo da temporada...

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2022 às 09:30
Foi mais um dia em que a estética passou longe do Vasco durante praticamente todo o jogo. Provavelmente, o único momento de beleza foi no gol de Figueiredo, pelo modo como foi eternizado. Novamente o Cruz-Maltino pareceu um time engessado, demonstrou enorme dificuldade para criar jogadas. Só que venceu. Novamente venceu. Pode ser difícil mensurar, mas é possível subir assim.É possível porque mesmo sob tanta dificuldade o Vasco mostra virtudes. A invencibilidade não é uma coincidência. Magras vitórias apontam um ataque pobre, mas uma defesa de valor.No último domingo, a festa começou no primeiro tempo porque o gol nasceu nele. O time teve mais tranquilidade pelo que o placar apresentava e porque a arquibancada não pressionava. Passou longe de encher os olhos, entretanto.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
É óbvio que Zé Ricardo vai comandar o trabalho para gerar maior fluidez, para tentar diminuir o sufoco. O que será desafio a todos que assistem ao time jogar é entender que: por maior que venha a ser o avanço, ser pragmático é um modo de ser competitivo. Talvez às avessas do que foi o time de 2021.
Crédito: PresentesemSãoJanuárioviramumVascopoucoencantador,mascompetitivo(Foto:DanielRamalho/Vasco

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