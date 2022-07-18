  • 'Acredito que posso levar o Barça de volta ao topo', diz Lewandowski
'Acredito que posso levar o Barça de volta ao topo', diz Lewandowski

Craque polonês chega na Espanha com grandes expectativas para retomar a grande fase do clube catalão
Agência Estado

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 09:43

Lewandowski foi campeão e artilheiro de tudo que disputou na temporada
Lewandowski com os títulos conquistados na Alemanha Crédito: Bayern/Divulgação
Em sua primeira entrevista como jogador do Barcelona, o atacante Robert Lewandowski esbanjou confiança, nesta segunda-feira (18). Dois dias após ser contratado, o artilheiro afirmou que tem condições de levar o time espanhol de volta ao topo do futebol europeu, após temporadas frustrantes para a torcida catalã.
"O Barça está de volta. Acredito que posso ajudar a levar o time de volta ao topo do futebol europeu. Estou aqui para ajudar o Barça a voltar a ganhar tantos títulos quanto possível", disse o atacante polonês, ao chegar aos Estados Unidos, onde o clube espanhol iniciou sua pré-temporada.
As primeiras declarações de Lewandowski como jogador do Barcelona acontecem dois dias depois do acerto entre o clube catalão e o Bayern de Munique, que resistiu a ceder seu jogador, mesmo após seguidas demonstrações de insatisfação por parte do atleta. O atacante vinha afirmando que queria mudar de ares desde o fim da temporada europeia passada.

A "novela" chegou ao fim no sábado. "Os últimos dias foram muito longos, mas enfim o acordo se tornou realidade. Estou pronto para enfrentar esse novo desafio em minha carreira. Sou um jogador que gosta de ganhar jogos e títulos. Espero que a temporada comece e termine bem neste sentido".
Os dois clubes não revelaram as cifras envolvidas no acerto. Mas a imprensa alemã afirma que o Barcelona desembolsou 45 milhões de euros (cerca de R$ 245 milhões) pelo reforço polonês. O Bayern ainda pode embolsar mais 5 milhões de euros em caso de metas atingidas por Lewandowski no novo clube.
Com a transferência resolvida, o atacante já projeta atuar sob o comando de Xavi Hernández. "Desde as nossas primeiras conversas, percebi que suas ideias se encaixavam nas minhas. Foi muito fácil tomar a decisão (de ir jogar no Barcelona). Xavi sabe perfeitamente como comandar o Barça. Foi um jogador incrível e agora é um grande treinador."

