Reveja a coletiva de apresentação de Vítor Pereira no Flamengo

Atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o Flamengo já iniciou a pré-temporada de 2023 e irá apresentar seu novo técnico na tarde desta terça-feira (3). Vitor Pereira chega ao clube carioca após boa temporada no Corinthians, disputando inclusive a final da Copa do Brasil contra o rubro-negro, quando saiu derrotado. Agora no Flamengo, Vítor terá grandes desafios esse ano como o Mundial de Clubes, Recopa Sul-americana e Supercopa do Brasil, além das tradicionais competições como Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Acompanhe a coletiva acima.