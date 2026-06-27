Vitória sofre gol nos acréscimos e está eliminado da Série D do Brasileirão

O Vitória está eliminado do Campeonato Brasileiro Série D 2026. Na tarde deste sábado, no jogo de volta da segunda fase, disputado na Arena Gregorão, em Contagem, o Alvianil foi derrotado por 2 a 0 para o Betim. Como havia vencido apenas por 1 a 0, na ida, o time capixaba se despediu da competição.





Eliminado, o clube de Bento Ferreira agora volta as suas atenções para a final da Copa Espírito Santo. Na quarta-feira, o Alvianil enfrenta o Rio Branco VN, no Kleber Andrade. O título também vale o direito de jogar a Série D em 2027.





O jogo





O time mineiro começou com maior presença ofensiva e levou perigo em finalizações de Bryan, Erick Salles, PH e Mafra, exigindo boas intervenções de Lucão. Aos poucos, o Vitória-ES passou a ocupar mais o campo de ataque e respondeu com tentativas de Maranhão, Tony e Foguete, além de criar algumas jogadas pelos lados. Apesar das oportunidades criadas pelos dois lados, as equipes foram para o intervalo com o placar em 0 a 0.





No segundo tempo, o equilíbrio foi mantido nos minutos iniciais, com as duas equipes criando oportunidades. O Vitória-ES levou perigo em finalização de Tony defendida por Michel e em cabeceio de Diego Guerra após cobrança de falta, enquanto o Betim respondeu com boas chegadas, incluindo um cabeceio de Victor Mafra para fora. Após a parada para hidratação e as substituições dos dois lados, o time mineiro abriu o placar aos 31 minutos com Bruno Menezes. O Vitória tentou reagir, promoveu novas mudanças e buscou o empate, mas encontrou dificuldades para transformar a posse em chances claras. Nos acréscimos, após cobrança de escanteio, Luis Salazar marcou de cabeça e definiu a classificação.