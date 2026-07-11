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Futebol Capixaba

Tupy vence Pinheiros na estreia da Série B do Campeonato Capixaba

Jogo do Grupo Centro-Sul foi disputado no estádio Gil Bernardes

Publicado em 11 de Julho de 2026 às 17:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2026 às 17:43
Tupy
Wagner Chaló

Tupy e Pinheiros fizeram o jogo de abertura do Campeonato Capixaba Série B 2026, na tarde deste sábado. Em uma partida muito disputada, no estádio Gil Bernardes, em Vila Velha, o time da casa saiu com a vitória por 1 a 0, com um golaço do atacante Juba, marcado na reta final do confronto do grupo Centro-Sul.


Mesmo atuando em um gramado muito irregular, as duas equipes fizeram uma partida disputada e com muitas oportunidades. Melhor durante grande parte do jogo, o Tupy, que disputa a Série B em parceria com o Ipiranga de Afonso Cláudio, não aproveitou as inúmeras chances, mas definiu o duelo no fim. Em um contra-ataque, o atacante Juba avançou com a bola dominada do seu campo, se livrou de três marcadores e finalizou na saída do goleiro do Pinheiros.


Com a vitória na estreia, o Tupy larga na frente, soma os seus três primeiros pontos e fica na liderança do grupo Centro-Sul, da Série B do Campeonato Capixaba. Já o Pinheiros, com a derrota, segue zerado na classificação.


A Série B Capixaba prossegue no próximo final de semana com os jogos da segunda rodada do Grupo Centro-Sul. No sábado, às 15h, o Pinheiros enfrenta o Sport-ES, no estádio Gil Bernardes, em Vila Velha. No domingo, às 15h, o Tupy pega o Rive, também na Toca do Índio.


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