Rio Branco coloca ingresso a R$ 1,11 no aniversário de 111 anos

Em homenagem ao aniversário de 111 anos, o Rio Branco decidiu inovar. Na partida contra o Capixaba, que acontece no próximo sábado (22), no Estádio Gil Bernardes, em Vila Velha, o Capa-Preta vai comercializar as entradas pelo valor de R$ 1,11, em alusão a data comemorativa.
Os ingressos já estão sendo vendidos de forma antecipada, pelo site www.zig.tickets. Em comunicado nas redes sociais, o clube informou que a quantidade de ingressos será limitada a 1.000 por conta da capacidade do estádio.
A partida contra o Capixaba, marcada para às 15h, encerra a primeira fase da Copa Espírito Santo e vale vaga definitiva no G-4 da competição.
Serviço
- Rio Branco x Capixaba (Copa Espírito Santo)
- Data: Sábado (22) às 15h
- Local: Estádio Gil Bernardes, Vila Velha
- Ingresso: R$ 1,11 (Meia-entrada. Todos pagam meia)
- Venda online: https://www.zig.tickets/eventos/rio-branco-x-capixaba-copa-es-2024-9-rodada