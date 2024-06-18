Rio Branco coloca ingresso a R$ 1,11 no aniversário de 111 anos

Capa-Preta mudou o preço da entrada da partida contra o Capixaba pela Copa ES, no próximo sábado (22), em alusão a data comemorativa
Redação de A Gazeta

18 jun 2024 às 15:57

Torcida do Rio Branco esgotou os ingressos disponibilizados para a final do Campeonato Capixaba Crédito: Laila Pecorari/Rio Branco
Em homenagem ao aniversário de 111 anos, o Rio Branco decidiu inovar. Na partida contra o Capixaba, que acontece no próximo sábado (22), no Estádio Gil Bernardes, em Vila Velha, o Capa-Preta vai comercializar as entradas pelo valor de R$ 1,11, em alusão a data comemorativa.
Os ingressos já estão sendo vendidos de forma antecipada, pelo site www.zig.tickets. Em comunicado nas redes sociais, o clube informou que a quantidade de ingressos será limitada a 1.000 por conta da capacidade do estádio.
A partida contra o Capixaba, marcada para às 15h, encerra a primeira fase da Copa Espírito Santo e vale vaga definitiva no G-4 da competição.

Veja Também

Duelo contra o Botafogo marca o retorno do Grêmio ao ES após 26 anos

Árbitro que sacou arma em jogo amador na Serra foi afastado pela FES

Venda de chup-chup e jornada dupla: Capixabão Feminino sonha com dias melhores

Este vídeo pode te interessar

