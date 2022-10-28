Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Classificado

Real Noroeste vence o Goiás nos pênaltis e avança na Copa Verde

Nas quartas de final, o Real Noroeste vai enfrentar o vencedor do confronto entre Vila Nova-GO e Operário VG
Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 21:36

O Real Noroeste superou o Goiás e avançou às quartas de final da Copa Verde Crédito: Rosiron Rodrigues / Goiás E.C.
Depois de encerrar o sonho do acesso para a Série C do Brasileirão, restou ao Real Noroeste lutar pelo título da Copa Verde 2022. No jogo único da primeira fase, realizado na noite desta quinta-feira (27), o time capixaba deu o passo inicial para o seu objetivo ao derrotar o Goiás, nos pênaltis, por 5 a 4, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar, na Serrinha. O resultado colocou o Real nas quartas de final da competição regional. 
Nas quartas de final, o Real Noroeste vai enfrentar o vencedor do confronto entre Vila Nova-GO e Operário VG, que acontece na noite desta sexta-feira, no OBA, em Goiânia. De acordo com o regulamento, a fase de quartas de final da Copa Verde também será disputada em jogo único, marcado para os dias 01 ou 02 de novembro. Como está pior posicionado no Ranking de Clubes da CBF, o Real Noroeste vai atuar novamente como visitante.
Atuando contra o time misto do Goiás, o Real Noroeste começou melhor e logo abriu o placar com o atacante Toni Galego. O Esmeraldino teve a chance do empate, mas o goleiro Weide defendeu a cobrança de pênalti de Breno Herculano. No lance seguinte, o atacante se redimiu, e deixou tudo igual em uma cabeçada. Nos acréscimos, o time capixaba teve uma falta a seu favor na meia-lua. O volante Mateus Norton cobrou com perfeição e colocou o Real novamente na frente. 
Em vantagem, o Real Noroeste se postou mais atrás, em busca dos contra-ataques. A postura e a queda do rendimento físico do time capixaba trouxe o Goiás para cima. O Esmeraldino perdeu uma, duas, três chances claras de gol, mas na quarta o atacante Breno Herculano empatou a partida e levou a decisão da vaga para as penalidades máximas. 
Nas penalidades, melhor para o Real Noroeste que teve aproveitamento perfeito nas cobranças, e no gol, a segurança de Weidi, que defendeu a segunda cobrança do Goiás. No fim 5 a 4 para o Real Noroeste nas penalidades.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados