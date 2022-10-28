Real Noroeste vence o Goiás nos pênaltis e avança na Copa Verde

Depois de encerrar o sonho do acesso para a Série C do Brasileirão, restou ao Real Noroeste lutar pelo título da Copa Verde 2022. No jogo único da primeira fase, realizado na noite desta quinta-feira (27), o time capixaba deu o passo inicial para o seu objetivo ao derrotar o Goiás, nos pênaltis, por 5 a 4, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar, na Serrinha. O resultado colocou o Real nas quartas de final da competição regional.
Nas quartas de final, o Real Noroeste vai enfrentar o vencedor do confronto entre Vila Nova-GO e Operário VG, que acontece na noite desta sexta-feira, no OBA, em Goiânia. De acordo com o regulamento, a fase de quartas de final da Copa Verde também será disputada em jogo único, marcado para os dias 01 ou 02 de novembro. Como está pior posicionado no Ranking de Clubes da CBF, o Real Noroeste vai atuar novamente como visitante.
Atuando contra o time misto do Goiás, o Real Noroeste começou melhor e logo abriu o placar com o atacante Toni Galego. O Esmeraldino teve a chance do empate, mas o goleiro Weide defendeu a cobrança de pênalti de Breno Herculano. No lance seguinte, o atacante se redimiu, e deixou tudo igual em uma cabeçada. Nos acréscimos, o time capixaba teve uma falta a seu favor na meia-lua. O volante Mateus Norton cobrou com perfeição e colocou o Real novamente na frente.
Em vantagem, o Real Noroeste se postou mais atrás, em busca dos contra-ataques. A postura e a queda do rendimento físico do time capixaba trouxe o Goiás para cima. O Esmeraldino perdeu uma, duas, três chances claras de gol, mas na quarta o atacante Breno Herculano empatou a partida e levou a decisão da vaga para as penalidades máximas.
Nas penalidades, melhor para o Real Noroeste que teve aproveitamento perfeito nas cobranças, e no gol, a segurança de Weidi, que defendeu a segunda cobrança do Goiás. No fim 5 a 4 para o Real Noroeste nas penalidades.