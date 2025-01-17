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Futebol Capixaba

Nova Venécia x Rio Branco: onde assistir, horário e escalações do jogo

Veja também desfalques, arbitragem e outras informações do jogo da primeira rodada do Campeonato Capixaba.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2025 às 17:38

Publicado em 17 de Janeiro de 2025 às 17:38

Rio Branco terá difícil missão em Nova Venécia
Nova Venécia x Rio Branco abre o Capixabão 2025 Crédito: Vitor Recla/Rio Branco
O Rio Branco-ES enfrenta o Nova Venécia neste sábado, às 15h (de Brasília), no estádio Zenor Pedrosa, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Capixaba 2025. O Rio Branco-ES estreia no Campeonato Capixaba para acabar com um jejum de 42 anos sem conquistar um bicampeonato. De volta aos treinos desde o dia 1 de dezembro, a pré-temporada foi marcada por período sem lesão e de dois jogos-treinos (uma derrota e uma vitória). Também foram realizados dois testes contra o Sub-20 alvinegro, que disputou a Copinha.
Com um início tardio da pré-temporada, tendo começado em 2 de janeiro, o Nova Venécia irá enfrentar um dos grandes desafios da competição logo em sua estreia. Sob o comando de Eleomar Pereira, os comandados do treinador buscam travar o Rio Branco com nomes conhecidos no cenário local. Dentre os destaques, o zagueiro Lucas Tavares e o centroavante Morotó serão as esperanças do Leão.

Provável escalação

Na coletiva de sua apresentação, Ricardo Colbachini citou a importância de, por vezes, 'competir mais do que propor'. O motivo se dá pelas condições enfrentadas, especialmente fora de casa. Dessa forma, o comandante capa-preta montou uma equipe baseada em jogo mais físico, preterindo Jacó em relação a Ricardinho, um dos mais refinados tecnicamente. Durante a semana, Matheus Costa e Carbonieri estiveram na fisioterapia se recuperando de desconforto. Ambos viajam e o zagueiro deve ser o titular.
Provável escalação: Neguete , Dudu, Gustavo Carbonieri, Darlan e Wadson; Bruno Silva, Emerson Martins e Felipe Pará; Maranhão, Rafael Lucas e Jacó.

Onde assistir

  • TVE Espírito Santo; na tv aberta e nas redes sociais
  • O ge.globo acompanha a partida em Tempo Real

Arbitragem

  • Árbitro: Wesley Santos (CBF).
  • Assistente 1: Vagner Nascimento (CBF).
  • Assistente 2: Félix Ribeiro (CBF).
  • Quarto árbitro: Edivaldo Júnior (FES).

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