Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Foco

Marcelinho, jogador do Vitória, foca em recuperação para voltar à equipe

O atacante, que se lesionou recentemente, falou sobre sua experiência no clube e expectativa para a segunda fase da Copa ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2024 às 18:51

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 18:51

O atacante, que se lesionou recentemente, falou sobre sua experiência no clube e expectativa para a segunda fase da Copa ES
Marcelinho foca na recuperação de lesão Crédito: Clara Fafa / Vitória FC
Marcelinho, que já atuou no Japão e no futebol árabe, pode vir a reforçar o elenco do Vitória no restante da temporada. Ele, que está lesionado, foca na recuperação para voltar a integrar a equipe na segunda fase da Copa Espírito Santo.
Em bate-papo, o atleta falou sobre sua experiência no Alvianil: “Tem sido uma passagem bem bacana aqui no Vitória. Já estou adaptado ao clube, temos um dia a dia de muito trabalho, união e foco nos objetivos do Vitória."
O time da capital estreou triunfando fora de casa por 2 a 1 contra o Real Noroeste. Com os primeiros 3 pontos, o Vitória lidera o Grupo B e visa a final da Copa ES. “Estamos numa crescente na competição e temos como objetivo brigar pelo título. Sabemos da capacidade das outras equipes, mas acreditamos no trabalho que temos realizado”, concluiu Marcelinho.
O próximo desafio do Alvianil é contra o Vilavelhense, no próximo sábado (6), às 15h, no Estádio Justiniano de Mello, em Colatina. 

Veja Também

Goleiro Bruno vai jogar por time amador do ES neste domingo

Tony volta ao Vitória e busca o pentacampeonato da Copa ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixabão Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados