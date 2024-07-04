Marcelinho, jogador do Vitória, foca em recuperação para voltar à equipe

Marcelinho foca na recuperação de lesão Crédito: Clara Fafa / Vitória FC

Marcelinho, que já atuou no Japão e no futebol árabe, pode vir a reforçar o elenco do Vitória no restante da temporada. Ele, que está lesionado, foca na recuperação para voltar a integrar a equipe na segunda fase da Copa Espírito Santo.

Em bate-papo, o atleta falou sobre sua experiência no Alvianil: “Tem sido uma passagem bem bacana aqui no Vitória. Já estou adaptado ao clube, temos um dia a dia de muito trabalho, união e foco nos objetivos do Vitória."

O time da capital estreou triunfando fora de casa por 2 a 1 contra o Real Noroeste. Com os primeiros 3 pontos, o Vitória lidera o Grupo B e visa a final da Copa ES. “Estamos numa crescente na competição e temos como objetivo brigar pelo título. Sabemos da capacidade das outras equipes, mas acreditamos no trabalho que temos realizado”, concluiu Marcelinho.