Conheça os principais reforços da Desportiva Ferroviária para 2025

Zé Gatinha, Camillato, Pedro Botelho e Arlen, da Desportiva Crédito: Desportiva Ferroviária/Divulgação

A Desportiva Ferroviária é um dos times que mais se reforçaram para o início do Campeonato Capixaba, trazendo mais 18 nomes para compor o elenco grená. Além deles, Rodrigo César, atual treinador campeão capixaba pelo Rio Branco, também é uma das maiores apostas do clubes para o ano de 2025. Dentre os atletas, o torcedor pode ficar mais atento a quatro deles: Zé Gatinha, Camillato, Pedro Botelho e Arlen.

Zé Gatinha - Meia-atacante

Aos 27 anos, o meia Zé Gatinha vive o seu melhor momento no futebol capixaba. Em 2024, apesar de estar no time do Serra que foi rebaixado, o jogador foi o grande destaque da equipe, que jogou a Série D do Brasileirão. No segundo semestre, o camisa 10 foi defender o Capixaba, na Série B do Estadual e brilhou, terminando a competição como artilheiro. Ele participou de 4 dos 5 gols feitos pelo Capixaba no mata-mata, além de marcar na grande decisão diante o Vilavelhense e ajudar o Tubarão a conquistar a taça e o acesso.

Zé foi foi eleito o craque da Série B terminou a temporada como artilheiro do ano no Espírito Santo, com 14 gols em 30 jogos na temporada. "Fiz bastante gol esse ano, graças a Deus, e sei que a torcida também vai esperar bastante gol pela temporada que eu fiz . Espero fazer esse bom campeonato que eu fiz pelo Capixaba lá na Desportiva também ano que vem", disse o meia-atacante em entrevista após levantar a taça da segunda divisão do estadual.

Camillato - Goleiro

Novo reforço da Tiva, Allan Camilatto é um dos principais goleiros do futebol capixaba. O camisa 1 chega na Desportiva pela primeira vez em sua carreira, e já jogou na Inter de Limeira e no Democrata-GV. Esta temporada estava no Capixaba e era companheiro de time de Zé Gatinha, onde foi campeão da Segunda Divisão Estadual. Em eleição do grupo do GE Globo e A Gazeta Esportes, o goleiro foi eleito o melhor da posição.

Perguntado sobre o que a torcida da Tiva pode esperar de seu desempenho, o goleiro enfatizou o objetivo de ganhar títulos. "Agora é treinar firme e continuar trabalhando para chegar e conquistar títulos. O torcedor pode esperar muita vontade, sempre vou estar disponível, e vou dar o meu melhor sempre para levar o nome da Desportiva lá no alto", completou o jogador.

Arlen - Lateral Direito

Aos 28 anos, Arlen estava no Real Noroeste, onde jogou a Copa ES e o Campeonato Brasileiro Série D. Ainda em 2024, o novo reforço grená também atuou no Campeonato Carioca pelo Audax e, ao longo da carreira, já passou pelo Vasco, Madureira, Nogueirense de Portugal, Portuguesa-RJ, Anapolina, Retrô, Inter de Limeira, Athletico-PR, Brasiliense, Luverdense e Moto Club.

Pedro Botelho - Zagueiro