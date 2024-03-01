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Futebol Capixaba

Copa ES 2024 já tem 8 times confirmados e aguarda resposta de 8 indecisos

Competição começa em abril, mas equipes têm até às 11h, da próxima segunda-feira (4) para confirmarem a participação

Publicado em 29 de Fevereiro de 2024 às 21:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 fev 2024 às 21:10
Serra vence o Rio Branco e conquista o título da Copa Espírito Santo
A final da última edição da Copa ES foi disputada por Rio Branco e Serra Crédito: Henrique Montovanelli/FES
Como previsto no calendário de competições, a Copa Espírito Santo 2024 tem início previsto para o dia 27 de abril. A data foi definida na primeira reunião do Conselho Arbitral, que foi realizada essa semana, por videoconferência. 
Os times têm até às 11h, da próxima segunda-feira, dia 4 de março, para confirmarem participação. No mesmo dia, será realizado um novo arbitral para definição da fórmula de disputa. A tabela da competição será publicada no dia 14 de março.
No ano passado, 12 clubes participaram do torneio. Porém, esse ano, ainda é incerto que a competição tenha o mesmo número de times. O ge es entrou em contato com representantes de 22 clubes, das Séries A e B do Estadual. Destes, apenas oito confirmaram que vão jogar a Copa ES: Rio Branco, Desportiva Ferroviária, Vitória, Porto Vitória, Sport-ES, Capixaba, Linhares e Vilavelhense.  
Executivo da SAF da Desportiva, Gabriel Serafim afirma que a montagem do elenco para o Campeonato Capixaba previa também a participação do time na Copa Espírito Santo. "Sem dúvida, a Desportiva Ferroviária vai participar da Copa Espírito Santo. Desde a montagem desse elenco atual, nós já tínhamos uma previsão de continuidade. Temo atletas performando bem no Campeonato Capixaba e certamente serão utilizados na Copa ES. Desde o início do projeto, a gente já pensou nessa continuidade. Obviamente, potenciais mudanças poderão ocorrer, principalmente por circunstâncias de mercado, dentro, mais uma vez, de premissas que a gente tem no projeto. Porém, não vamos deixar de olhar no mercado", pontuou. 
Além dos oito, outros oito times estudam a possibilidade de jogar o torneio e vão decidir até a próxima segunda-feira: Nova Venécia, Jaguaré, Real Noroeste, Serra, Rio Branco VN, CTE/Colatina, GEL e Aster. Por último, Castelo, São Mateus, Tupy-ES e Caxias confirmaram que não estarão na Copa ES 2024. Estrela do Norte e Pinheiros-ES não responderam ao questionamento do ge.globo, até o fechamento da reportagem.

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