Frente Unificada de policiais e bombeiros contesta governador

A Frente Unificada de Valorização Salarial divulgou nota oficial em que contesta algumas declarações do governador Casagrande (PSB) em entrevista ao podcast Papo de Colunista, de A Gazeta, publicada hoje (19).
Segundo a entidade, que reúne policiais militares e civis e bombeiros militares, o governador não recebeu a Frente para discutir a recomposição salarial das forças de segurança do Estado.
Além disso, a Frente rebate o governador e reafirma que os salários dos policiais e bombeiros militares “são os piores do país para todas as carreiras integrantes da Frente”. E destaca: “Não apenas para um agrupamento das categorias de policiais militares, civis e bombeiros militares”.
Por fim, a entidade pede que a proposta de recomposição salarial apresentada pela Frente Unificada ao governo em três ocasiões e protocolada na Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), no dia 11 de setembro, seja a base da análise do governo para a recomposição salarial das carreiras policiais.