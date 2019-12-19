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Leonel Ximenes

Frente Unificada de policiais e bombeiros contesta governador

Em nota pública, entidade rebateu declarações de Casagrande sobre salários em entrevista ao podcast Papo de Colunista, publicada hoje em A Gazeta

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 18:42

Públicado em 

19 dez 2019 às 18:42
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O governador Casagrande no Papo de Colunista com os jornalistas Rafael Braz, Leonel Ximenes, Beatriz Seixas e Vitor Vogas Crédito: Carlos Alberto da Silva
A Frente Unificada de Valorização Salarial divulgou nota oficial em que contesta algumas declarações do governador Casagrande (PSB) em entrevista ao podcast Papo de Colunista, de A Gazeta, publicada hoje (19).
Segundo a entidade, que reúne policiais militares e civis e bombeiros militares, o governador não recebeu a Frente para discutir a recomposição salarial das forças de segurança do Estado.
Além disso, a Frente rebate o governador e reafirma que os salários dos policiais e bombeiros militares “são os piores do país para todas as carreiras integrantes da Frente”. E destaca: “Não apenas para um agrupamento das categorias de policiais militares, civis e bombeiros militares”.

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Por fim, a entidade pede que a proposta de recomposição salarial apresentada pela Frente Unificada ao governo em três ocasiões e protocolada na Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), no dia 11 de setembro, seja a base da análise do governo para a recomposição salarial das carreiras policiais.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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