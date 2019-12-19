Frente Unificada de policiais e bombeiros contesta governador

O governador Casagrande no Papo de Colunista com os jornalistas Rafael Braz, Leonel Ximenes, Beatriz Seixas e Vitor Vogas Crédito: Carlos Alberto da Silva

A Frente Unificada de Valorização Salarial divulgou nota oficial em que contesta algumas declarações do governador Casagrande (PSB) em entrevista ao podcast Papo de Colunista, de A Gazeta, publicada hoje (19).

Segundo a entidade, que reúne policiais militares e civis e bombeiros militares, o governador não recebeu a Frente para discutir a recomposição salarial das forças de segurança do Estado.

Além disso, a Frente rebate o governador e reafirma que os salários dos policiais e bombeiros militares “são os piores do país para todas as carreiras integrantes da Frente”. E destaca: “Não apenas para um agrupamento das categorias de policiais militares, civis e bombeiros militares”.

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