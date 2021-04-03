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  • Mês mais mortal da pandemia, março terminou com tempestade de raios
Trabalhador da saúde descansa nos fundos da Santa Casa de Misericórdia em Vitória Vitor Jubini
Crônicas visuais

Mês mais mortal da pandemia, março terminou com tempestade de raios

Números desanimadores na batalha contra a Covid-19, trovões, granizo e muito mais marcaram a semana no Espírito Santo

Vitor Jubini

Editor de Fotografia

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 15:35

Publicado em

03 abr 2021 às 15:35
Raios durante tempestades no Espírito Santo
Raios são vistos próximo às torres de Jesus de Nazareth em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Os 39°C marcados na segunda-feira (29) já indicavam o tom caótico da semana que estava por vir. Março terminou e levou consigo o rótulo de mês mais mortal da pandemia. Na esquete semanal do Planalto, os chefes fardados caíram na semana do golpe militar de 1964. A "baleia" Ever Given desencalhou no Canal de Suez. Pra dar uma amenizada, a lua surgiu toda exibida, no entanto, os espíritos estavam furiosos no céu e despejaram raios e pedras de gelo pra tudo que é lado. Várias tempestades varreram nosso território. Esperamos que a semana seja de fato Santa e a quarentena proposta pelo Governo do Estado traga efeitos para amenizar o sofrimento causado pelo coronavírus. 
A semana começou fervendo na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini
O satélite natural pode ser visto por vários dias Crédito: Vitor Jubini
ES registra várias tempestades com raios e granizo Crédito: Vitor Jubini

Tempestade com raios atinge o ES

auto-upload
Após tempestade, arco-íris coloriu o céu da capital Crédito: Vitor Jubini

Cena da cidade

Trabalhador da saúde descansa nos fundos da Santa Casa de Misericórdia em Vitória Crédito: Vitor Jubini

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