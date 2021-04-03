Mês mais mortal da pandemia, março terminou com tempestade de raios

Os 39°C marcados na segunda-feira (29) já indicavam o tom caótico da semana que estava por vir. Março terminou e levou consigo o rótulo de mês mais mortal da pandemia. Na esquete semanal do Planalto, os chefes fardados caíram na semana do golpe militar de 1964. A "baleia" Ever Given desencalhou no Canal de Suez. Pra dar uma amenizada, a lua surgiu toda exibida, no entanto, os espíritos estavam furiosos no céu e despejaram raios e pedras de gelo pra tudo que é lado. Várias tempestades varreram nosso território. Esperamos que a semana seja de fato Santa e a quarentena proposta pelo Governo do Estado traga efeitos para amenizar o sofrimento causado pelo coronavírus.