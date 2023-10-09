Fotojornalismo: fiéis iniciam semana subindo a pé o Convento da Penha

Desde sábado (7) a subida de carro está proibida no Convento da Penha, em Vila Velha. A decisão foi tomada por conta da chamada "Semana do Saco Cheio", conhecida por emendar o feriado do Dia de Nossa Senha Aparecida (12) com o Dia do Professor (15), motivo de recesso em muitas escolas. Por conta do feriadão, é esperado um número muito maior de fiéis, e, para acolher tantos turistas, o acesso com veículos foi suspenso. Veja mais detalhes aqui.
Nesta segunda-feira (9), o fotógrafo Ricardo Medeiros, de A Gazeta, esteve no Convento e registrou a movimentação de fiéis fazendo a subida a pé. Confira: