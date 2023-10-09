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Acesso ao Convento da Penha Ricardo Medeiros

Fotojornalismo: fiéis iniciam semana subindo a pé o Convento da Penha

Acesso com veículos está proibido desde sábado (7), já que é esperado número expressivo de turistas ao longo da semana

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 11:52

Publicado em

09 out 2023 às 11:52
Acesso ao Convento da Penha Crédito: Ricardo Medeiros
Desde sábado (7) a subida de carro está proibida no Convento da Penha, em Vila Velha. A decisão foi tomada por conta da chamada "Semana do Saco Cheio", conhecida por emendar o feriado do Dia de Nossa Senha Aparecida (12) com o Dia do Professor (15), motivo de recesso em muitas escolas. Por conta do feriadão, é esperado um número muito maior de fiéis, e, para acolher tantos turistas, o acesso com veículos foi suspenso. Veja mais detalhes aqui.
Nesta segunda-feira (9), o fotógrafo Ricardo Medeiros, de A Gazeta, esteve no Convento e registrou a movimentação de fiéis fazendo a subida a pé. Confira:
Subida do Convento da Penha, Vila Velha
#01 Crédito: Ricardo Medeiros
Subida do Convento da Penha, Vila Velha
#02 Crédito: Ricardo Medeiros
Subida do Convento da Penha, Vila Velha
#03 Crédito: Ricardo Medeiros
Subida do Convento da Penha, Vila Velha
#04 Crédito: Ricardo Medeiros
Subida do Convento da Penha, Vila Velha
#05 Crédito: Ricardo Medeiros
Subida do Convento da Penha, Vila Velha
#06 Crédito: Ricardo Medeiros
Subida do Convento da Penha, Vila Velha
#07 Crédito: Ricardo Medeiros
Subida do Convento da Penha, Vila Velha
#08 Crédito: Ricardo Medeiros
Subida do Convento da Penha, Vila Velha
#09 Crédito: Ricardo Medeiros
Subida do Convento da Penha, Vila Velha
#10 Crédito: Ricardo Medeiros
Subida do Convento da Penha, Vila Velha
#11 Crédito: Ricardo Medeiros
Subida do Convento da Penha, Vila Velha
#12 Crédito: Ricardo Medeiros
Subida do Convento da Penha, Vila Velha
#13 Crédito: Ricardo Medeiros

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