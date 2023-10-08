Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mudança

Convento da Penha: subida de carro proibida na 'semana do saco cheio'

Medida foi adotada para melhor receber os turistas e vale deste sábado (7) até o próximo dia 15, incluindo os feriados de Nossa Senhora Aparecida e Dia do Professor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2023 às 12:04

Publicado em 08 de Outubro de 2023 às 12:04


Até o próximo domingo, dia 15 de outubro, está proibida a subida de veículos no Convento da Penha, em Vila Velha. É nesse período em que acontece a 'Semana do Saco Cheio', conhecida por emendar o feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida (12) com o dia do professor (15), motivo de recesso em muitos colégios.
Missa no segundo dia do oitavário da Festa da Penha 2023 no Campinho do Convento
Imagem de missa realizada no campinho do Convento da Penha em abril deste ano Crédito: Arquivo | Vitor Jubini
O Frei Djalmo Fuck, Guardião do Convento, explicou que a medida visa garantir o melhor acolhimento e recebimento dos turistas nesta semana. "Em algumas regiões do Espírito Santo e do país, como no Estado de Minas Gerais onde a tradição é muito grande, ocorre o recesso prolongado e as famílias se programam para fazer passeios e viagens. Então existe uma expectativa de que o número de visitantes no Convento aumente nos próximos dias. Também temos as pessoas que vão buscar o Convento para as celebrações do Dia de Nossa Senhora Aparecida, para prestar homenagens a Padroeira do Brasil", comentou.
Durante o período de férias, feriados e festas, o Convento da Penha chega a receber mais de 30 mil visitantes por dia. Em média, são cerca de 3,5 milhões de visitantes por ano no maior ponto turístico do Espírito Santo.

Dia de Nossa Senhora de Aparecida

No dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, celebrado na próxima quinta-feira (12), o Convento seguirá os horários de funcionamento e missas de domingo, ou seja, abrirá logo cedo, às 4h, a primeira missa será às 5h, depois às 7h, 9h, 11h, 14h e 16h. A missa das 9h será no Campinho.
(Com informações de Ana Elisa Bassi, do g1 ES)

+ Reportagens

Fazenda dentro de Vitória com vista para o mar e o Convento da Penha

Fotojornalismo: as vistas inspiradoras do Convento da Penha

Da seca à "chuva em cataratas" no ES: o milagre de Nossa Senhora

"Joia capixaba", Igreja do Rosário moldou criação de Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Convento da Penha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Belo e Viviane protagonizaram beijo nesta semana
Belo e Gracyanne protagonizam beijo em capítulo de "Três Graças"
O cantor Roberto Carlos ficou sem gasolina a caminho de seu estúdio no Rio de Janeiro
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem de destaque
O percussionista brasileiro quase desconhecido no Brasil que era admirado por Michael Jackson e vai ganhar estrela na Calçada da Fama

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados