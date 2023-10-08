Convento da Penha: subida de carro proibida na 'semana do saco cheio'



Até o próximo domingo, dia 15 de outubro, está proibida a subida de veículos no Convento da Penha, em Vila Velha. É nesse período em que acontece a 'Semana do Saco Cheio', conhecida por emendar o feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida (12) com o dia do professor (15), motivo de recesso em muitos colégios.

Imagem de missa realizada no campinho do Convento da Penha em abril deste ano Crédito: Arquivo | Vitor Jubini

O Frei Djalmo Fuck, Guardião do Convento, explicou que a medida visa garantir o melhor acolhimento e recebimento dos turistas nesta semana. "Em algumas regiões do Espírito Santo e do país, como no Estado de Minas Gerais onde a tradição é muito grande, ocorre o recesso prolongado e as famílias se programam para fazer passeios e viagens. Então existe uma expectativa de que o número de visitantes no Convento aumente nos próximos dias. Também temos as pessoas que vão buscar o Convento para as celebrações do Dia de Nossa Senhora Aparecida, para prestar homenagens a Padroeira do Brasil", comentou.

Durante o período de férias, feriados e festas, o Convento da Penha chega a receber mais de 30 mil visitantes por dia. Em média, são cerca de 3,5 milhões de visitantes por ano no maior ponto turístico do Espírito Santo.

Dia de Nossa Senhora de Aparecida

No dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, celebrado na próxima quinta-feira (12), o Convento seguirá os horários de funcionamento e missas de domingo, ou seja, abrirá logo cedo, às 4h, a primeira missa será às 5h, depois às 7h, 9h, 11h, 14h e 16h. A missa das 9h será no Campinho.