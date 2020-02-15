FOTOS: o show de alegria do Camarote Zig Zag no Sambão do Povo

Enquanto as escolas do Grupo de Acesso A disputavam o campeonato na passarela do Sambão do Povo, a Rede Gazeta recebeu cerca de 600 pessoas, entre globais, convidados, influencers, clientes e foliões que escolheram assistir os desfiles desta sexta-feira (14) no espaço mais bombado do Carnaval de Vitória, o Camarote Zig Zag. As mulheres capricharam na produção e fizeram bonito ao lado da Globeleza Erika Moura e do ator Hugo Moura, o marido de Deborah Secco, que agitaram o camarote. O serviço all inclusive começou às 9h em ponto e só foi encerrado às 6h deste sábado, com um café da manhã. Nesta noite de sábado (15), dia dos desfiles do Grupo Especial, a Rede Gazeta repete a dose. E quem está de casa poderá acompanhar tudo pelas redes sociais da coluna (@zigzag_ag e @renatarasseli), pelo site A GAZETA e pela nossa TV Gazeta, que transmite o desfile ao vivo, logo após o BBB20, com a apresentação dos jornalistas Dani Abreu e Mario Bonella.