Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • FOTOS: o show de alegria do Camarote Zig Zag no Sambão do Povo
Renata Rasseli

FOTOS: o show de alegria do Camarote Zig Zag no Sambão do Povo

O espaço da Rede Gazeta recebeu globais, convidados, influencers, clientes e foliões que escolheram assistir o desfile desta sexta-feira no camarote mais bombado do Carnaval de Vitória

Publicado em 15 de Fevereiro de 2020 às 11:06

Públicado em 

15 fev 2020 às 11:06
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Daniela e Mario Coutinho: show de produção no Camarote Zig Zag 2020 Crédito: Mônica Zorzanelli
Enquanto as escolas do Grupo de Acesso A disputavam o campeonato na passarela do Sambão do Povo, a Rede Gazeta recebeu cerca de 600 pessoas, entre globais, convidados, influencers, clientes e foliões que escolheram assistir os desfiles desta sexta-feira (14) no espaço mais bombado do Carnaval de Vitória, o Camarote Zig Zag. As mulheres capricharam na produção e fizeram bonito ao lado da Globeleza Erika Moura e do ator Hugo Moura, o marido de Deborah Secco, que agitaram o camarote. O serviço all inclusive começou às 9h em ponto e só foi encerrado às 6h deste sábado, com um café da manhã. Nesta noite de sábado (15), dia dos desfiles do Grupo Especial, a Rede Gazeta repete a dose. E quem está de casa poderá acompanhar tudo pelas redes sociais da coluna (@zigzag_ag e @renatarasseli), pelo site A GAZETA e pela nossa TV Gazeta, que transmite o desfile ao vivo, logo após o BBB20, com a apresentação dos jornalistas Dani Abreu e Mario Bonella. 
A globeleza Erika Moura, a colunista Renata Rasseli e o ator Hugo Moura Crédito: Monica Zorzanelli
Flavinha Mendonça e Aline Bretas, antes da transformação no Espaço Boticário Crédito: Mônica Zorzanelli
Gabi Iamonde e o vencedor do Jogo de Panelas ES, Romulo Pegoretti: no lounge Todeschini do Camarote Zig Zag  Crédito: Mônica Zorzanelli
Karina Mazzini e Rubia Galvão: queridas de RR no Camarote ZZ Crédito: Mônica Zorzanelli
Carlos André de Oliveira e Rose Favalessa: Camarote Zig Zag 2020 Crédito: Mônica Zorzanelli
André Teixeira: de Miami para o Camarote Zig Zag Crédito: Mônica Zorzanelli
Cileia Lorenzon, Carol Lorenzon, Celso Siqueira Jr. e Fernanda Lorenzon Crédito: Monica Zorzanelli
Thiago Grillo Lima e Maiana Andrade Crédito: Monica Zorzanelli

Veja Também

Globais agitam o Camarote Zig Zag no Carnaval de Vitória

Oliete e Alvino Guerra Crédito: Monica Zorzanelli
Stella Miranda e Zeller Bernardino: Camarote Zig Zag 2020 Crédito: Mônica Zorzanelli

Camarote Zig Zag 2020 - Sexta-feira (14)

Veja Também

Carnaval de Vitória: o resumo dos desfiles das escolas do Grupo A

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória Camarote zig zag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão
Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados