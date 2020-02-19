Fotos: confira quem prestigiou inauguração de novo restaurante de Vix

Ferveu a abertura do tão aguardado restaurante Balthazar, nesta segunda-feira (17), na Praia do Canto. Sob a batuta de Paulo Henrique Miranda, Wilson Richa e Netto Soares, a nova casa tem menu assinado contemporâneo assinado pelos chefs Chiericatti e Danillo Amaral. O nome foi escolhido pelos três sócios como referência aos Reis Magos. Além de clássicos da cozinha internacional, serão servidos 10 pratos autorais, entre os quais barriga de porco em baixa temperatura com angu de milho verde, melado de cachaça e óleo de ora-pro-nobis com limão galego. O consultor e bartender Rodrigo Perdigão assina a carta de drinques e os cafés serão da Santo Grão (SP). E o projeto da nova casa é assinado pela arquiteta Vivian Coser.
SAVE THE DATE!
Claudia Scarton convida para seu aniversário de 50 anos, no próximo dia 28 de março. Estaremos lá!
BAILINHO NA ALDEIA
Kitia e Paulo Meyerfreund convidam para um baile de carnaval em sua residência na Aldeia da Praia. "Venha fantasiado e traga sua animação", diz Kítia.
MULHERES DE NEGÓCIOS
A empresária Luciana Turino é a nova gestora do Grupo Mulheres de Negócios de Vila Velha. Ela também celebra uma parceria da sua clínica de estética, na Praia da Costa, com a apresentadora do "Programa Quem te viu e quem te vê", Renata Bonesi, para realização do programa no local.
CAPIXABA NO BLOCO DA PRETA
O Bloco da Preta, comandado por Preta Gil, já se tornou tradicional no Carnaval brasileiro e deu seu ‘start’ no último domingo (16) no Centro do Rio de Janeiro, arrastando uma multidão. Com uma estrutura grandiosa, o bloco mais uma vez contou com a beleza dos painéis sublimados e pisos adesivados da marca capixaba Nuvem Sublimação, comandada pela empresária Rachel Pires. Os sublimados capixabas estavam presentes nos espaços de beleza das marcas ‘Quem disse, Berenice?’ e ‘Salão Line’.