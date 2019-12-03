FOTOS: Confira quem foi ao lançamento de novo serviço de aluguel de carros

O Grupo Águia Branca lançou nesta terça-feira (03) o novo serviço do V1, o Aluguel de Carros. Empresários, executivos, colaboradores e a imprensa prestigiaram o evento, que apresentou a nova plataforma de mobilidade de um dos maiores conglomerados empresariais de transporte e logística do país. O aluguel de carros será feito no mesmo aplicativo do V1, serviço da Vix Logística (empresa do grupo), que já opera no Estado, com frota própria e motoristas profissionais treinados, desde 2017. A operação de aluguel não terá nenhuma interação humana. Para usar o serviço, o cliente entrará no aplicativo, escolhe a opção "aluguel de carro" e poderá retirar o seu veículo em estações espalhadas em pontos estratégicos da Grande Vitória. O serviço começa a funcionar ainda neste mês. Confira a galeria de fotos de quem prestigiou o lançamento: