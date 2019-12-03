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Renata Rasseli

FOTOS: Confira quem foi ao lançamento de novo serviço de aluguel de carros

Grupo Águia Branca lança serviço de aluguel de carros por aplicativo, que começa a operar ainda neste mês

Públicado em 

03 dez 2019 às 17:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Lançamento do V1 Aluguel de Carros Crédito: Cacá Lima
O Grupo Águia Branca lançou nesta terça-feira (03) o novo serviço do V1, o Aluguel de Carros. Empresários, executivos, colaboradores e a imprensa prestigiaram o evento, que apresentou a nova plataforma de mobilidade de um dos maiores conglomerados empresariais de transporte e logística do país. O aluguel de carros será feito no mesmo aplicativo do V1, serviço da Vix Logística (empresa do grupo), que já opera no Estado, com frota própria e motoristas profissionais treinados, desde 2017. A operação de aluguel não terá nenhuma interação humana. Para usar o serviço, o cliente entrará no aplicativo, escolhe a opção "aluguel de carro" e poderá retirar o seu veículo em estações espalhadas em pontos estratégicos da Grande Vitória. O serviço começa a funcionar ainda neste mês. Confira a galeria de fotos de quem prestigiou o lançamento:

Lançamento do V1 Aluguel de Carros

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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