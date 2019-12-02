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Renata Rasseli

Fotos: confira quem conferiu a abertura da exposição "Tríade"

“Tríade: Linha, Plano, Imagem”, com obras de  Fredone Fone,  Bruno Zorzal e Sandro Novaes, fica aberta até 23 de fevereiro de 2020

Públicado em 

02 dez 2019 às 10:31
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Exposição "Tríade: linha, plano, imagem" no Museu Vale: Ronaldo Barbosa, Neusa Mendes, Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes  Crédito: Mônica Zorzanelli
Foi super prestigiado o vernissage de "Tríade: Linha, Plano, Imagem”, no último sábado (30), no Museu Vale.  A mostra, que ficará aberta 25 de fevereiro, traz obras de uma nova geração de artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Juntos, eles receberam o desafio comum de ocupação dos grandes espaços do galpão de exposições harmonizando linha, plano e imagem. A exposição tem curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa, que selecionaram os artistas a partir da exposição “20/20 – 20 Anos do Museu Vale, 20 artistas do Espírito Santo”, que marcou o aniversário da instituição, em 2018. As obras foram elaboradas especialmente para o museu, unindo espaços internos e externos, arquitetura e paisagem.

EXPOSIÇÃO

Exposição "Tríade: linha, plano, imagem" no Museu Vale Crédito: Mônica Zorzanelli

Exposição “Tríade: Linha, Plano, Imagem”

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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