Fotos: confira quem conferiu a abertura da exposição "Tríade"

Foi super prestigiado o vernissage de "Tríade: Linha, Plano, Imagem”, no último sábado (30), no Museu Vale. A mostra, que ficará aberta 25 de fevereiro, traz obras de uma nova geração de artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Juntos, eles receberam o desafio comum de ocupação dos grandes espaços do galpão de exposições harmonizando linha, plano e imagem. A exposição tem curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa, que selecionaram os artistas a partir da exposição “20/20 – 20 Anos do Museu Vale, 20 artistas do Espírito Santo”, que marcou o aniversário da instituição, em 2018. As obras foram elaboradas especialmente para o museu, unindo espaços internos e externos, arquitetura e paisagem.