Foragido da Justiça em MG é preso no Caparaó capixaba

Um foragido da Justiça foi preso na manhã desta terça-feira (24) em Divino de São Lourenço, Região do Caparaó. Diogo da Silva Furtado, de 34 anos, morava em Carangola, zona da mata mineira. Na propriedade dele foram apreendidos, no início do mês, 350 quilos de maconha e 1,5 mil pinos com cocaína.
A Polícia Militar do Espírito Santo prendeu o foragido durante a tarde no distrito de Patrimônio da Penha. Contra o suspeito havia um mandado de prisão expedido pelo juiz criminal da comarca de Carangola, Minas Gerais.
Diogo da Silva Furtado é apontado como um dos maiores fornecedores de drogas nas cidades de Manhuaçu, Manhumirim, Carangola e Espera Feliz. Ele foi levado para a delegacia de Alegre e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.