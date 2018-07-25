Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • "Foi um baita recuo", diz governador sobre impasse da ferrovia
Beatriz Seixas

"Foi um baita recuo", diz governador sobre impasse da ferrovia

Vale e governo federal se manifestaram em ação civil pública movida pelo Estado

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 18:32

Públicado em 

25 jul 2018 às 18:32
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

O governador do Estado Paulo Hartung comemorou o teor da manifestação da Vale e do governo federal na ação civil pública - que contesta a aplicação dos recursos da renovação antecipada da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM) na Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (Fico) - e considerou que as partes voltaram atrás no processo.
“É um baita recuo. Eles anunciaram um investimento de R$ 4 bilhões na Fico e agora recuam na alocação do dinheiro. O governo federal diz que não tem valor definido, que tudo vai ser apresentado em audiência pública e admite que os recursos vão para a Vitória-Minas, embora não detalhe o volume. Além disso, colocam a EF-118 (que vai ligar Vitória a Presidente Kennedy) como prioridade dentro do conselho do PPI. (Programa de Parcerias de Investimentos).”
Para Hartung, o governo do Estado acertou ao buscar o poder judiciário diante da falta de diálogo por parte da União e da Vale. “Os primeiros resultados já começam a aparecer. A Vale, que não entrava no debate e empurrava a responsabilidade para o governo central, agora, já propõe mediação e conciliação, e a União, que fez um anúncio público e bombástico de alocação desse recursos no Centro-Oeste, diz que a decisão não está tomada e que essas questões vão depender de audiências públicas, onde será apresentada a matriz de cálculo, que até o momento é desconhecida e, por isso, questionada pela nossa ação por acreditarmos que está subdimensionada”, destacou.
O governador voltou a cobrar transparência no processo e disse que o objetivo é garantir que os recursos da renovação da EFVM sejam aplicados na infraestrutura capixaba. “A Vale trouxe progresso, mas também trouxe desafios sociais e ambientais como o pó preto, e esse é o momento dela deixar um legado para o Espírito Santo”, ponderou ao citar que está confiante que a decisão da Justiça será favorável ao Estado.

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

Justiça Paulo Hartung
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Antes do show de Shakira, prefeitura do Rio confirma evento em Copacabana até 2028
Antes do show de Shakira, prefeitura do Rio confirma evento em Copacabana até 2028
Imagem de destaque
Presidente da Vale acredita que acordo sobre novo contrato de ferrovias seja resolvido até o fim de 2026
Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados