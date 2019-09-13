Fogo atinge área de mata no Parque Nacional do Caparaó

Um incêndio consome uma grande área de mata no Parque Nacional do Caparaó, no município de. Segundo odo Espírito Santo, o fogo teria tido início do lado mineiro do parque. Neste sábado (14), o combate retorna ao local. A área atingida ainda não foi informada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a unidade defoi acionada por volta das 15h, para focos de incêndio na localidade de Pedra Menina. Os militares mineiros e do lado capixaba fizeram pedido de apoio de aeronaves para controlar o fogo.

Luana Carvalho, mora em Mundo Novo, outra localidade do município, e divulgou imagens do local feitos por moradores. “O incêndio está muito grande o fogo está muito alto. Muitas pessoas estão pedindo ajuda para se voluntariarem e ajudar como podem no combate”, conta a moradora.

O parque está localizado na Serra do Caparaó, na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O local é um dos destinos mais procurados pelos adeptos do montanhismo no Brasil. Abriga o terceiro ponto mais alto do País, o Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altitude.