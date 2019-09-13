Fogo atinge área de mata no Parque Nacional do Caparaó

Um incêndio consome uma grande área de mata no Parque Nacional do Caparaó, no município de Dores do Rio Preto. Segundo o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, o fogo teria tido início do lado mineiro do parque. Neste sábado (14), o combate retorna ao local. A área atingida ainda não foi informada.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a unidade de Guaçuí foi acionada por volta das 15h, para focos de incêndio na localidade de Pedra Menina. Os militares mineiros e do lado capixaba fizeram pedido de apoio de aeronaves para controlar o fogo.
Luana Carvalho, mora em Mundo Novo, outra localidade do município, e divulgou imagens do local feitos por moradores. “O incêndio está muito grande o fogo está muito alto. Muitas pessoas estão pedindo ajuda para se voluntariarem e ajudar como podem no combate”, conta a moradora.
O parque está localizado na Serra do Caparaó, na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O local é um dos destinos mais procurados pelos adeptos do montanhismo no Brasil. Abriga o terceiro ponto mais alto do País, o Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altitude.
Fogo atinge área de mata no Parque Nacional do Carapó