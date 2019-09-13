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Fogo

Fogo atinge área de mata no Parque Nacional do Caparaó

Bombeiros capixabas e mineiros se uniram no combate às chamas. Trabalhos devem continuar neste sábado (14)

Publicado em 

13 set 2019 às 15:21

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 15:21

 
Um incêndio consome uma grande área de mata no Parque Nacional do Caparaó, no município de Dores do Rio Preto. Segundo o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, o fogo teria tido início do lado mineiro do parque. Neste sábado (14), o combate retorna ao local. A área atingida ainda não foi informada. 
Segundo o Corpo de Bombeiros, a unidade de Guaçuí foi acionada por volta das 15h, para focos de incêndio na localidade de Pedra Menina. Os militares mineiros e do lado capixaba fizeram pedido de apoio de aeronaves para controlar o fogo.
Luana Carvalho, mora em Mundo Novo, outra localidade do município, e divulgou imagens do local feitos por moradores. “O incêndio está muito grande o fogo está muito alto. Muitas pessoas estão pedindo ajuda para se voluntariarem e ajudar como podem no combate”, conta a moradora.
O parque está localizado na Serra do Caparaó, na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O local é um dos destinos mais procurados pelos adeptos do montanhismo no Brasil. Abriga o terceiro ponto mais alto do País, o Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altitude.
Fogo atinge área de mata no Parque Nacional do Carapó

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