Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Flamengo tem potencial para ser ainda melhor na temporada 2020
Futuro

Flamengo tem potencial para ser ainda melhor na temporada 2020

Rubro-Negro arrecadou cerca de R$ 652 milhões em 2019, o que deixa o time com um potencial de investimento excelente para o ano que vem

Publicado em 22 de Dezembro de 2019 às 05:00

Públicado em 

22 dez 2019 às 05:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Flamengo tem um futuro promissor em 2020 Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A temporada 2019 foi especial para o Flamengo. O fato de não ter conquistado o título do Mundial de Clubes não tira o brilho de um ano mágico para o Rubro-Negro, que faturou a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Carioca. Além dos presentes para a galeria de troféus, o clube ainda pode se orgulhar do futebol encantador que apresentou. O time comandado pelo técnico Jorge Jesus mostrou o quanto é bonito quando uma equipe prefere buscar a vitória com um estilo de jogo que prima pela posse de bola e pelo ataque.  
Se dentro de campo o time conquistou quase todas as taças que disputou, fora dele os resultados também são surpreendentes. A política financeira é completamente satisfatória. O processo de reconstrução das finanças do clube alcançou números impressionantes em arrecadação. O Flamengo arrecadou cerca de R$ 652 milhões em 2019, o que deixa o time com um potencial de investimento excelente para a temporada 2020. 

Veja Também

Flamengo cai de pé diante do Liverpool e pode se orgulhar do jogo

Sucesso do Flamengo pode ser usado como combustível para os rivais

Nos bastidores, a diretoria já se prepara para o próximo ano. E ao que tudo indica, as negociações devem ter desfecho positivo. A maioria do time titular vai continuar no elenco. Dúvidas como as permanências do atacante Gabigol e do técnico Jorge Jesus devem ser sanadas em breve. Contratações também já estão encaminhadas para deixar o elenco mais qualificado. O atacante Pedro Rocha (Cruzeiro) e o zagueiro Bruno Henrique (Santos) serão anunciados em breve. Jogadores que não devem ser titulares, mas elevam o nível dos reservas. 
Ou seja: 2020 promete ser um ano de muitas dificuldades para os rivais do Flamengo. Caso as tendências se confirmem e o time fique ainda mais competitivo. Se neste ano foi difícil acompanhar, imagine se as coisas melhorarem. É bom os times brasileiros começarem a se movimentar. 

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília
Estúdio da rádio CBN Vitória
CBN Vitória completa 30 anos com abraços sonoros no capixaba
Imagem de destaque
Vale prevê investir cerca de R$ 12 bilhões até 2030 no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados