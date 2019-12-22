Flamengo tem potencial para ser ainda melhor na temporada 2020

Flamengo tem um futuro promissor em 2020 Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A temporada 2019 foi especial para o Flamengo. O fato de não ter conquistado o título do Mundial de Clubes não tira o brilho de um ano mágico para o Rubro-Negro, que faturou a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Carioca. Além dos presentes para a galeria de troféus, o clube ainda pode se orgulhar do futebol encantador que apresentou. O time comandado pelo técnico Jorge Jesus mostrou o quanto é bonito quando uma equipe prefere buscar a vitória com um estilo de jogo que prima pela posse de bola e pelo ataque.

Se dentro de campo o time conquistou quase todas as taças que disputou, fora dele os resultados também são surpreendentes. A política financeira é completamente satisfatória. O processo de reconstrução das finanças do clube alcançou números impressionantes em arrecadação. O Flamengo arrecadou cerca de R$ 652 milhões em 2019, o que deixa o time com um potencial de investimento excelente para a temporada 2020.

Nos bastidores, a diretoria já se prepara para o próximo ano. E ao que tudo indica, as negociações devem ter desfecho positivo. A maioria do time titular vai continuar no elenco. Dúvidas como as permanências do atacante Gabigol e do técnico Jorge Jesus devem ser sanadas em breve. Contratações também já estão encaminhadas para deixar o elenco mais qualificado. O atacante Pedro Rocha (Cruzeiro) e o zagueiro Bruno Henrique (Santos) serão anunciados em breve. Jogadores que não devem ser titulares, mas elevam o nível dos reservas.