Flamengo tem desafio difícil, mas não impossível diante do Liverpool

Flamengo vence o Al-HIlal por 3 a 1 e vai à final do Mundial de Clubes Crédito: Fifa/Divulgação

Atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, líder do Campeonato Inglês com dez pontos de vantagem para o segundo colocado e considerado por muitos o melhor time da atualidade. Este é o Liverpool, adversário do Flamengo na grande final do Mundial de Clubes, que acontece na tarde deste sábado (21), às 14h30 (Horário de Brasília), no Estádio Khalifa International. Um desafio gigantesco para o Rubro-Negro, mas com uma lembrança especial. O único título mundial do clube foi conquistado em 1981, justamente em cima dos Reds.

Se o retrospecto em finais de mundiais é favorável ao Flamengo, o panorama se inverte na comparação dos elencos. Melhor time do futebol sul-americano, o Rubro-Negro tem um plantel excelente, mas fica atrás do Liverpool principalmente com relação ao investimento, característica responsável pela discrepância do futebol apresentado pelos gigantes europeus quando comparado às melhores equipes que assistimos no continente americano.

O Liverpool é um selecionado de grandes jogadores do futebol mundial: Alisson é o melhor goleiro do mundo, Van Dijk é o melhor zagueiro do mundo, e o trio de ataque é infernal com o brasileiro Firmino acompanhado por ninguém menos que Mohamed Salah e Sadio Mané. Além desses jogadores, os “coadjuvantes” são de altíssimo nível, principalmente os laterais Alexander-Arnold e Andrew Robertson.

Com todas essas peças, o técnico alemão Jürgen Klopp consegue implementar um futebol extremamente vertical e com muitas variações. Os atacantes se movimentam muito, trocam de posição e sempre estão em condições de finalizar. A transição entre defesa e ataque é muito rápida e as viradas de jogo são precisas. Se o Liverpool estiver em um dia inspirado será um adversário praticamente imbatível. Entretanto, como o “jogo é jogado”, o todo poderoso time inglês também tem seus momentos de instabilidade, inclusive na própria semifinal do Mundial, quando tomou um calor do Monterrey. Tudo bem que entrou em campo com apenas quatro titulares, mas precisou recorrer às suas estrelas para conquistar a vitória nos minutos finais.

A vitória de 2 a 1 do Liverpool sobre os mexicanos com grande atuação do goleiro Alisson é um pequeno sinal a apontar que o desafio é dificílimo, mas não impossível. O Flamengo tem um time que sabe decidir partidas e tem potencial para aproveitar brechas para chegar ao gol. Entretanto, é preciso concentração. O Rubro-Negro terá que mostrar mais do que apresentou diante do Al-Hilal. Tem que entrar ligado no jogo desde o início, se demorar para entender a partida, como aconteceu na semifinal, será atropelado.