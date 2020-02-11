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Leonel Ximenes

Filme sobre o maior cronista do país está sendo rodado no Sul do ES

Segunda etapa das filmagens do documentário “O Voo da Borboleta Amarela”, sobre a vida do cachoeirense Rubem Braga, tem a Fazenda Santa Rita, em Muqui, como cenário

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

11 fev 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fazenda Santa Rita, em Muqui, onde estão sendo filmadas cenas de "O Voo da Borboleta Amarela" Crédito: Divulgação
A Fazenda Santa Rita, em Muqui, no Sul do Estado, está sendo palco nos últimos dias das filmagens de “O Voo da Borboleta Amarela”, documentário sobre a vida do cachoeirense Rubem Braga, considerado o maior cronista do Brasil. As primeiras cenas foram rodadas em Braga, Portugal, local de origem da família Braga, e as próximas serão gravadas no Rio de Janeiro e em São Paulo.
A cinebiografia é um longa-metragem de cerca de 80 minutos, roteirizado e dirigido por Jorge Oliveira, codirigido por Pedro Zoca e coproduzido pelo canal português RTP2, o mesmo canal que adquiriu o “Olhar de Nise”, último documentário de Oliveira ainda em exibição no canal Now (NET).
O filme deve ser exibido em festivais e no circuito comercial até o início de 2021. “A ideia é acabar o filme até o final deste ano. Estamos conversando também com o Sistema Globo para saber o interesse deles numa parceria já que o Rubem Braga foi um dos seus cronistas durante muito tempo”, explica o cineasta Oliveira, também conhecido por "Arapiraca", que foi o marqueteiro da campanha de Luciano Rezende a prefeito de Vitória e criador do famoso "gesto da mudança".

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O “Voo da Borboleta Amarela” é o nome que Braga deu a uma de suas crônicas mais famosas. No documentário, o cronista vai narrar seus próprios textos interpretado por quatro atores aos 76 anos, quando da sua morte, aos 50, aos 30 e aos 15 anos em uma narrativa regressiva que ele mesmo descreve em suas obras.
“Ai de Ti, Copacabana”, outra de suas mais conhecidas crônicas, será interpretada por quatro atores e será encerrada com uma música de Alceu Valença gravada em sua homenagem.

BRAGA FOI JORNALISTA, CORRESPONDENTE DE GUERRA E DIPLOMATA

Rubem Braga, que morreu em 1990, além de cronista foi jornalista e correspondente na Segunda Guerra Mundial, na Itália. É autor de mais de 15 mil crônicas e de dezenas de livros. Foi embaixador do Brasil no Marrocos e cônsul no Chile. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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