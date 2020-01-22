Filho de Bolsonaro chega de surpresa e almoça em restaurante de Meaípe

Carlos Bolsonaro, o filho zero-dois do presidente Bolsonaro, esteve discretamente hoje (22) no Restaurante Gaeta, em Meaípe
, Guarapari. Apesar de estar em um dos templos da moqueca capixaba, o vereador carioca, acompanhado de uma mulher, pediu apenas um filé com fritas para o almoço, no valor de R$ 68, e dois refrigerantes. Antes de sair do restaurante, deixou uma gorjeta de R$ 4 para a garçonete que o atendeu.
Ainda na saída, atendeu o pedido e foi fotografado ao lado de um dos proprietários do Gaeta, Leo Vieira Matos Mattos. Já na rua, um fã bolsonarista, quando viu o filho do presidente, saiu do seu carro e também tirou uma foto ao lado de Carlos.
O Pitbull de Bolsonaro seguiu a pé, em rumo ignorado, da mesma forma discreta como chegou ao restaurante. Os donos do estabelecimento não foram avisados da presença do filho de Bolsonaro e nem houve esquema especial de segurança para Carlos Bolsonaro.