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  • Filho de Bolsonaro chega de surpresa e almoça em restaurante de Meaípe
Leonel Ximenes

Filho de Bolsonaro chega de surpresa e almoça em restaurante de Meaípe

Carlos Bolsonaro, acompanhado de uma mulher, almoçou um filé com fritas no Gaeta, templo da moqueca em Guarapari; ele deu R$ 4 de gorjeta à garçonete

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 15:26

Públicado em 

22 jan 2020 às 15:26
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Carlos Bolsonaro posa para foto com Leo Matos, um dos proprietários do restaurante Crédito: Foto do leitor
Carlos Bolsonaro, o filho zero-dois do presidente Bolsonaro, esteve discretamente hoje (22) no Restaurante Gaeta, em Meaípe, Guarapari. Apesar de estar em um dos templos da moqueca capixaba, o vereador carioca, acompanhado de uma mulher, pediu apenas um filé com fritas para o almoço, no valor de  R$ 68, e dois refrigerantes. Antes de sair do restaurante, deixou uma gorjeta de R$ 4 para a garçonete que o atendeu.

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Ainda na saída, atendeu o pedido e foi fotografado ao lado de um dos proprietários do Gaeta, Leo Vieira Matos Mattos. Já na rua, um fã bolsonarista, quando viu o filho do presidente, saiu do seu carro e também tirou uma foto ao lado de Carlos.
Carlos Bolsonaro ficou o tempo todo muito discreto no restaurante Crédito: Foto do leitor
O Pitbull de Bolsonaro seguiu a pé, em rumo ignorado, da mesma forma discreta como chegou ao restaurante. Os donos do estabelecimento não foram avisados da presença do filho de Bolsonaro e nem houve esquema especial de segurança para Carlos Bolsonaro.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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