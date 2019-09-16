Antes de sabatina, Fiesp envia ofício com apoio à indicação de Aras ao Senado Crédito: verton Amaro/Fiesp

Fiesp (Federação das Indústrias de São Paulo) encaminhou ao senador Eduardo Braga (MDB-AM) um ofício em apoio à indicação de Augusto Aras para a cúpula da Procuradoria-Geral da República. Braga é o relator da indicação de Aras no Senado.

No documento, assinado pelo presidente da entidade, Paulo Skaf, Aras é descrito como nome dotado de "vasta experiência, trajetória irretocável e muitas virtudes para liderar a sua respeitável instituição".

"A Fiesp tem plena confiança de que o Senado Federal, no exercício democrático de seu papel constitucional, saberá reconhecer tais qualidades no momento da apreciação e confirmação do nome do indicado".

Aras foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para suceder Raquel Dodge.