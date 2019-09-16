Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Fiesp envia ofício com apoio à indicação de Aras ao Senado
Antes de sabatina

Fiesp envia ofício com apoio à indicação de Aras ao Senado

Publicado em 

16 set 2019 às 16:20

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 16:20

Antes de sabatina, Fiesp envia ofício com apoio à indicação de Aras ao Senado Crédito: verton Amaro/Fiesp
A Fiesp (Federação das Indústrias de São Paulo) encaminhou ao senador Eduardo Braga (MDB-AM) um ofício em apoio à indicação de Augusto Aras para a cúpula da Procuradoria-Geral da República. Braga é o relator da indicação de Aras no Senado.
No documento, assinado pelo presidente da entidade, Paulo Skaf, Aras é descrito como nome dotado de "vasta experiência, trajetória irretocável e muitas virtudes para liderar a sua respeitável instituição".
"A Fiesp tem plena confiança de que o Senado Federal, no exercício democrático de seu papel constitucional, saberá reconhecer tais qualidades no momento da apreciação e confirmação do nome do indicado".
Aras foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para suceder Raquel Dodge.
Por não ter participado de eleição interna, seu nome causou forte reação de setores do Ministério Público Federal. Desde a última semana, porém, ele vem recebendo declarações de apoio importantes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

MPF São Paulo Senado Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados