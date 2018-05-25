Feedback é uma bússola para profissionais e empresas

Feedback bem dado aproxima e reforça a relação interpessoal Crédito: Visualhunt.com

Humberto Gomes Ferreira*

No ambiente corporativo, não há quem desconheça o termo e a importância do feedback. Ele exprime uma retroalimentação, engloba uma análise para identificar habilidades e competências que podem ser aprimoradas e aptidões ainda não lapidadas, seguida de sugestão ou crítica, que pode ser positiva ou não, de âmbito profissional ou pessoal.

Desde o processo de seleção, é importante para a empresa avaliar as principais competências, dificuldades e medos nos profissionais. Para os funcionários que já atuam na empresa, é essencial que sejam acompanhados por gestores que participem do seu processo de evolução, superação e conquista. Oferecendo o suporte e a orientação necessários para que vençam obstáculos.

Com relação à ferramenta de análise de desempenho, ela já é considerada mecanismo de aprimoramento no trabalho e de redução de rotatividade, pois, por meio dela, pode-se descobrir o caminho certo a seguir. É uma atitude que demonstra consideração e respeito pelo profissional por minimizar incertezas e ansiedades. Pode-se considerá-lo como sendo uma bússola, que dá o norte a tomar, para atingir o objetivo e satisfação do profissional, do gestor e do cliente.

Para alguns, ainda é confundido com a “hora da bronca”, gerando pressão e impedindo o amadurecimento e desenvolvimento da equipe e do líder. Mas na verdade, é um importante recurso permitindo ao indivíduo perceber como é visto pelos outros, corrigindo-se a percepção entre líder e liderado.

Afinal, é preferível ter uma relação baseada na sinceridade, na transparência, ou ter um superior ou um RH que não observa ou ignora suas dificuldades? Uma pesquisa recente nos Estados Unidos mostrou que 63% dos trabalhadores preferem a primeira opção e acham que a última conversa que tiveram sobre desempenho foi imprecisa ou injusta.

O feedback bem dado, no meio e no fim de um projeto, abre a aceitação do outro para o que está sendo transmitido, aproxima e reforça a relação interpessoal. Como resultado, o mercado ganha profissionais mais confiantes.

Mas é evidente que depois desse processo de investimento e estímulo profissional os seus resultados não devem ser abafados ou esquecidos. É chegada a hora de reconhecer, elogiar, certificar e premiar esses profissionais para que a motivação se mantenha numa constante e que cada vez mais eles se orgulhem do que fazem e queiram crescer na carreira, mas sem a necessidade de deixar a empresa em que estão.