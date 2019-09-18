Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Farmacêutica é presa em Marataízes por associação ao tráfico de drogas
Condenação

Farmacêutica é presa em Marataízes por associação ao tráfico de drogas

O mandado de prisão foi cumprido na farmácia básica do município, onde a profissional trabalhava

Publicado em 

18 set 2019 às 11:04

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 11:04

Servidora é lotada pela Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Marataízes, segundo o site da transparência de Marataízes, desde março deste ano Crédito: Divulgação | PMM
Uma farmacêutica de 43 anos foi presa na manhã desta quarta-feira (18) em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, por associação ao tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, ela foi condenada no último dia 9 pela Justiça em um processo criminal de 2010. O mandado de prisão foi cumprido na farmácia básica do município, onde a profissional trabalha.
De acordo com o titular da Delegacia Regional de Itapemirim, Djalma Pereira, a farmacêutica foi condenada a oito anos de prisão, em regime semi-aberto. Segundo a servidora, ela era dona de uma farmácia em Vila Velha e uma pessoa presa por tráfico comprava medicamentos com ela para a fabricação das drogas.
O mandado foi expedido pela 7ª Vara Criminal de Vila Velha e cumprido, sem resistência da acusada. A servidora é lotada pela Secretaria de Saúde, segundo o site da transparência de Marataízes, desde março deste ano.
Após ser ouvida, a servidora foi encaminhada para o Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim.
Farmacêutica é presa em Marataízes por associação ao tráfico de drogas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Marataízes tráfico de drogas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Motor em Pauta #2: entenda o aquecimento do mercado de carros usados e o potencial dos híbridos leves

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados