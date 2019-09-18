Farmacêutica é presa em Marataízes por associação ao tráfico de drogas

Uma farmacêutica de 43 anos foi presa na manhã desta quarta-feira (18) em, Litoral Sul do Espírito Santo, por associação ao tráfico de drogas. Segundo a, ela foi condenada no último dia 9 pela Justiça em um processo criminal de 2010. O mandado de prisão foi cumprido na farmácia básica do município, onde a profissional trabalha.