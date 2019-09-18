Uma farmacêutica de 43 anos foi presa na manhã desta quarta-feira (18) em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, por associação ao tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, ela foi condenada no último dia 9 pela Justiça em um processo criminal de 2010. O mandado de prisão foi cumprido na farmácia básica do município, onde a profissional trabalha.
De acordo com o titular da Delegacia Regional de Itapemirim, Djalma Pereira, a farmacêutica foi condenada a oito anos de prisão, em regime semi-aberto. Segundo a servidora, ela era dona de uma farmácia em Vila Velha e uma pessoa presa por tráfico comprava medicamentos com ela para a fabricação das drogas.
O mandado foi expedido pela 7ª Vara Criminal de Vila Velha e cumprido, sem resistência da acusada. A servidora é lotada pela Secretaria de Saúde, segundo o site da transparência de Marataízes, desde março deste ano.
Após ser ouvida, a servidora foi encaminhada para o Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim.
Farmacêutica é presa em Marataízes por associação ao tráfico de drogas