Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Família organiza bazar com peças de Tania Cruz em prol da Afecc
Renata Rasseli

Família organiza bazar com peças de Tania Cruz em prol da Afecc

Filhos da empresária, que faleceu em dezembro de 2019 vítima de câncer de pâncreas, organizam um bazar com roupas, sapatos, acessórios e os famosos óculos da mãe. Toda renda será revertida para pacientes com câncer atendidos pelo SUS

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 14:34

Públicado em 

30 jan 2020 às 14:34
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Regina Monteiro, Júlia Cruz, Marilucia Dalla, Milly Cruz e Léa Penedo: preparando o bazar Tânia Cruz em prol da Afecc Crédito: Cileide Silva
A família da empresária e socialite Tânia Cruz, que faleceu em 7 de dezembro de 2019, aos 64 anos, vítima de câncer de pâncreas, organiza um bazar beneficente com peças do seu acervo, com roupas, sapatos, acessórios e os famosos óculos. Todo o recurso arrecadado será entregue à Associação Feminina de Combate ao Câncer (Afecc).   Na manhã desta quinta-feira (30), a diretoria da Afecc recebeu as filhas de Tânia, Júlia e Milly Cruz, para o primeiro encontro sobre o bazar, que deve acontecer no início de março deste ano, em local a ser definido. 
"Sabemos o quanto é difícil enfrentar o câncer e queremos ajudar os que estão passando pelo tratamento que minha mãe passou e precisam da ajuda do SUS", diz Júlia. O evento pretende ainda ser um encontro dos amigos daquela que sempre foi uma  personalidades mais queridas da Ilha. 
Filha do ex-prefeito de Vitória Chrisógono Teixeira da Cruz, Tãnia deixou os filhos Gabriel, Pedro, Milly e Júlia. 

FAMÍLIA REUNIDA

Tania Cruz e os filhos Gabriel, Pedro, Julia e Milly:  na noite do casamento de Pedro e Maira, em maio de 2018 Crédito: Camilla Baptistin

A AFECC

Fundada em 1952, a Afecc tem a missão de educar, prevenir, diagnosticar, tratar, reabilitar, prestar assistência social integrada e reintegrar na comunidade o paciente com câncer.  Atualmente, a entidade conta com 273 voluntários e por meio dos projetos sociais, presta mais de  50 mil atendimentos, por ano.  Já o hospital Afecc-Santa Rita faz cerca de 800 mil atendimentos, sendo  mais de 80% somente pelo SUS.

Veja Também

Morre empresária Tânia Cruz, filha de ex-prefeito de Vitória

Após câncer, Heloisa Périssé diz que aprendeu a viver o agora em 2019

A cada quatro dias, uma criança é diagnosticada com câncer no ES

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

A Gazeta Rede Gazeta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Série “Escravos da Fé - Os Arautos do Evangelho”, da HBO Max, tem capixaba
Depoimento de capixaba repercute em série polêmica da HBO Max sobre Arautos do Evangelho
Fernando Henrique Cardoso
Interdição de Fernando Henrique Cardoso: o que é curatela?
Imagem de destaque
Salada morna: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados