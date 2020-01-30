Família organiza bazar com peças de Tania Cruz em prol da Afecc

Regina Monteiro, Júlia Cruz, Marilucia Dalla, Milly Cruz e Léa Penedo: preparando o bazar Tânia Cruz em prol da Afecc Crédito: Cileide Silva

Júlia e Milly Cruz, para o primeiro encontro sobre o bazar, que deve acontecer no início de março deste ano, em local a ser definido. A família da empresária e socialite Tânia Cruz , que faleceu em 7 de dezembro de 2019, aos 64 anos, vítima de câncer de pâncreas, organiza um bazar beneficente com peças do seu acervo, com roupas, sapatos, acessórios e os famosos óculos. Todo o recurso arrecadado será entregue à Associação Feminina de Combate ao Câncer (Afecc). Na manhã desta quinta-feira (30), a diretoria da Afecc recebeu as filhas de Tânia,para o primeiro encontro sobre o bazar, que deve acontecer no início de março deste ano, em local a ser definido.

"Sabemos o quanto é difícil enfrentar o câncer e queremos ajudar os que estão passando pelo tratamento que minha mãe passou e precisam da ajuda do SUS", diz Júlia. O evento pretende ainda ser um encontro dos amigos daquela que sempre foi uma personalidades mais queridas da Ilha.

Filha do ex-prefeito de Vitória Chrisógono Teixeira da Cruz, Tãnia deixou os filhos Gabriel, Pedro, Milly e Júlia.

FAMÍLIA REUNIDA

Tania Cruz e os filhos Gabriel, Pedro, Julia e Milly: na noite do casamento de Pedro e Maira, em maio de 2018 Crédito: Camilla Baptistin

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