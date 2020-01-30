Família organiza bazar com peças de Tania Cruz em prol da Afecc

A família da empresária e socialite Tânia Cruz, que faleceu em 7 de dezembro de 2019, aos 64 anos, vítima de câncer de pâncreas, organiza um bazar beneficente com peças do seu acervo, com roupas, sapatos, acessórios e os famosos óculos. Todo o recurso arrecadado será entregue à Associação Feminina de Combate ao Câncer (Afecc). Na manhã desta quinta-feira (30), a diretoria da Afecc recebeu as filhas de Tânia, Júlia e Milly Cruz, para o primeiro encontro sobre o bazar, que deve acontecer no início de março deste ano, em local a ser definido.
"Sabemos o quanto é difícil enfrentar o câncer e queremos ajudar os que estão passando pelo tratamento que minha mãe passou e precisam da ajuda do SUS", diz Júlia. O evento pretende ainda ser um encontro dos amigos daquela que sempre foi uma personalidades mais queridas da Ilha.
Filha do ex-prefeito de Vitória Chrisógono Teixeira da Cruz, Tãnia deixou os filhos Gabriel, Pedro, Milly e Júlia.
FAMÍLIA REUNIDA
A AFECC
Fundada em 1952, a Afecc tem a missão de educar, prevenir, diagnosticar, tratar, reabilitar, prestar assistência social integrada e reintegrar na comunidade o paciente com câncer. Atualmente, a entidade conta com 273 voluntários e por meio dos projetos sociais, presta mais de 50 mil atendimentos, por ano. Já o hospital Afecc-Santa Rita faz cerca de 800 mil atendimentos, sendo mais de 80% somente pelo SUS.