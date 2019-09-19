Família faz evento para arrecadar dinheiro para bebê com câncer no ES

O menino Pedro Lucca Rodrigues Ramiro, de apenas 2 anos, sofre de câncer no cérebro Crédito: Arquivo pessoal

Lidar com o câncer não é o único desafio que uma pessoa diagnosticada precisa encarar. A doença, na maioria das vezes agressiva, ainda vem acompanhada de lutas diárias. Uma delas é vivenciada por Pedro Lucca Rodrigues Ramiro, de apenas 2 anos. O menino possui um tumor no cérebro e a família não tem dinheiro suficiente para arcar com as despesas do tratamento.

O meduloblastoma grau 4 foi descoberto há quatro meses, quando os pais notaram sinais de perda repentina de equilíbrio corporal e dos movimentos das pernas, seguida de falta de apetite, sonolência e baixa autoestima. Tais sintomas causaram estranheza, já que ele era um criança alegre e agitada.

"Pedro era extremamente simpático e carismático. Uma criança feliz. É inacreditável que isso tenha acontecido. Mas temos que ter fé em Deus", desabafa emocionada a tia dele, Natanna Ribeiro Rodrigues.

Devido ao estágio avançado e rápido crescimento do nódulo (atualmente está do tamanho de um limão), o bebê também desenvolveu hidrocefalia. Duas cirurgias já foram realizadas para retirar parte dele, que está localizado no cerebelo. Porém, como a região está inchada e há pouca circulação de líquido, os riscos de morte aumentam. Para isso, os médicos optaram por intercalar entre cirurgias e quimioterapia.

Na segunda-feira (23), o pequeno dará entrada no hospital Praia da Costa, em Vila Velha , onde deve permanecer internado para iniciar o tratamento.

EVENTO E DOAÇÕES

Feijoada beneficente em prol do tratamento de Pedro Lucca Rodrigues Ramiro Crédito: Divulgação

O menino possui plano de saúde participativo, mas os pais não conseguirão arcar com a parte deles no tratamento, que tem um custo estimado em R$ 72 mil (para cinco anos). A família até tentou auxílio pelo Sistema Único de Saúde (SUS) , mas os prazos são incompatíveis com o tempo que Pedro pode esperar.

Para arrecadar fundos, eles tiveram a ideia de realizar uma feijoada beneficente, com programações musicais. O espaço foi cedido pela Escola de Samba Mocidade Unida da Glória (MUG) , os cantores se voluntariaram e os alimentos também estão sendo doados.

O evento acontecerá no dia 13 de outubro, a partir das 12h. Os ingressos custam R$25,00 e podem ser comprados no bar do Peruggas, na Glória - Vila Velha -, ou por meio dos telefones (27) 99943-0101 | 98833-5900.

Além da feijoada, a família também está aceitando doações em dinheiro. Os depósitos podem ser feitos no banco Banestes.

- Agência: 0526

- Conta poupança: 3012401 0-0

- Titular: Pedro Lucca Rodrigues Ramiro