Falha no Enem é só mais um sintoma da má gestão da Educação

Aplicativo de celular para o candidato consultar o ENEM 2019 Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Não tem sido uma gestão de glórias para a Educação, longe disso. Na sexta-feira (17), dia da divulgação das notas, o ministro Abraham Weintraub, que já deu boas demonstrações de soberba desde que chegou ao cargo após Ricardo Vélez Rodríguez não ter se sustentado na função, afirmou ter comandado “o melhor Enem de todos” pouco antes de os erros virem à tona.

O fato é que a confusão só veio coroar a inabilidade da pasta durante o governo Bolsonaro. Em um ano, bobagens como a cruzada ideológica e demagógica dos dois titulares foram priorizadas, enquanto a Educação continua sendo um dos desafios mais importantes para a democratização das oportunidades no país.

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É hora dos resultados começarem a aparecer, nem que seja pelo estabelecimento de uma agenda conectada com a realidade, como o futuro do Fundeb. A educação básica é o alicerce de qualquer transformação que se almeje para a sociedade. O descuido com o Enem se insere nessa falta de direcionamento quase estrutural do MEC. Tudo gira em torno da qualidade da gestão.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou que foram 5.974 candidatos prejudicados pela falha no processo de impressão das provas e dos cartões-resposta. Especialistas concordam que, estatisticamente, o erro que afetou 0,15% dos 3,9 milhões de estudantes que prestaram o exame em novembro passado não é significativo, mas mancha a imagem do Inep e do próprio exame. E traz um gargalo para os prejudicados no Sisu, mesmo que o prazo de inscrição tenha sido ampliado.

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