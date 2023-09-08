Linda e cara: leitores de A Gazeta definem Vitória em 50 palavras

Linda, mas cara. Acolhedora, mas também perigosa. Esses são alguns dos adjetivos usados pelos leitores de A Gazeta para definir Vitória, que completa 472 anos nesta sexta-feira (8). As respostas vieram por meio de enquete em nosso site e em nossas redes sociais, em que pedimos para que os internautas definissem a capital do Espírito Santo em apenas uma palavra.

As qualidades positivas da cidade foram as que mais destacaram. Entre elas, as que enaltecem as belas paisagens da Capital. Maravilhosa, aconchegante e charmosa estão entre alguns dos termos citados.

"Vitória, pequena cidade; grandiosa em belezas, receptividade e acolhimento", escreveu o leitor João Batista de Souza, um entre os vários que, não satisfeitos com apenas uma palavra para falar da capital capixaba, utilizaram o espaço para exprimir sua admiração. "Linda! Nunca me canso de admirar a beleza de Vitória!", disse Fernanda Spadano.

Mas a cidade que enche os olhos também foi alvo de reclamações. A violência urbana, que chamou a atenção no noticiário nos últimos dias, foi um das áreas criticadas. Além de "perigosa", os termos "violenta" e "insegurança" também foram elencados. "Incrível… porém, triste ver sendo tomada pela bandidagem", registrou, por exemplo, Jullius Nascimento.

Outros adjetivos como "abandonada" e "negligenciada" também foram citados pelos leitores. Nas redes sociais, muitos comentários tinham como foco essa percepção de abandono do Centro, bairro que coleciona promessas de revitalização há muitos anos. "Linda, porém podiam salvar o Centro de Vitória", sugeriu Rosangela Maria.

Confira outros comentários dos leitores:

"Fantástica! Pela sua história, assim como possui muito que melhorar como qualquer outra, mas a meu ver tem muita importância pelas suas belezas, pontos turísticos, cultura e empreendimentos." (Leonardo Piovezan)

"É linda, mas poderia ser mais linda se fosse mais bem cuidada." (Miralda Lopes Rubim Rosa)

"Linda! Maravilhosa! Amo minha cidade!" (Raquel Goulart)

"Linda demais! Mas continua sendo uma província." (Dyegho Pagotto)

"Vitória é tudo de bom." (Ormy do Nascimento)

"O melhor lugar do Brasil para morar!" (Ricardo Fonseca)

"Bonita. Precisando que os políticos valorizem o Centro." (Diene Almeida Lima)