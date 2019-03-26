Bicicleta quebrada: leitores elogiam pai que defendeu prisão de filho

Bicicleta Yellow jogada na baía de Vitória Crédito: Polyana Serra

O adolescente de 16 anos foi detido na segunda-feira (25), junto com outro garoto de 15 anos, por quebrar, arrancar o assento e jogar uma bicicleta compartilhada na Baía de Vitória. O veículo foi jogado em uma praia conhecida como Havaizinho, na Enseada do Suá, em Vitória.

Na 1ª Delegacia Regional de Vitória, para onde o filho foi encaminhado, o pai do adolescente desabafou. “Ele estuda, trabalhava comigo na oficina, ganhava o dinheiro dele e fez isso por que? Não precisava disso. Ele deveria ficar preso. Sempre dei educação a ele para ter que vir aqui agora pegar filho em polícia”, disse.

No Facebook do Gazeta Online, muitos leitores elogiaram a postura firme do pai. "Triste para um pai honesto e trabalhador ter que passar por isso", escreveu a internauta Jesley Carvalho. Confira outros comentários:

Acho que ficar preso não resolve nada para esses adolescentes rebeldes. Tem que colocar para trabalhar duro, sem moleza, e pagar pelo que fez. Assim vão pensar duas vezes antes de cometer essas atrocidades. (Valdinete Santana)

Verdadeiro significado de pai. Se fez, que arque com as consequências. (Alana Monteiro)

Parabéns para esse pai. Atitudes como essa mostra que ainda existe uma luz no fim do túnel. (Junior Nogueira)

Educação os pais orientam, mas o próprio ser quem define suas condutas ou para o bem ou para o mal! Que esse castigo o faça refletir! (João Luiz Simões Araujo)

Só a atitude desse pai em não passar a mão na cabeça, já é muito coisa pra ele aprender a dar valor às coisas. Parabéns! (Valdete Delboni Mascarenhas)

Parabéns a esse pai. Que ao invés de passar a mão na cabeça ou até mesmo querer explicar o inexplicável em defesa do filho, teve essa postura. (Fabrício Sales)

Pelo menos seis meses de serviço comunitário já estava bom pra ele aprender a lição! (Maxley Magno Nunes)

Triste para um pai, é claro, mas necessário se for para ele aprender a ter limites e respeito alheio! (Alexandre Barreto Rocha)

Se todos os pais fizessem isso, talvez não houvesse tantos adolescentes aprontando. Concordo com esse pai. (Ana Rezende)

A meu ver, ele deve tomar um susto, uma punição das bravas, para aprender a respeitar um bem coletivo, todavia... E o medo dele sair pior de lá? Não sei se teria coragem de fazer isso com o meu filho. (Pedro Henrique da Cunha)

Melhor você ter um filho preso e ele aprender do que ter um filho dentro de um caixão. (Maria Oliveira)