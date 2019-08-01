Barreira de proteção na Terceira Ponte não é consenso entre leitores

Justiça determinou a construção de proteção na Terceira Ponte em 180 dias Crédito: Ygor Amorim

proteção contra suicídio na A Justiça determinou na terça-feira (30) que seja instalada uma barreira dena Terceira Ponte em até 180 dias. A decisão da juíza Sayonara Couto Bittencourt, da 4ª Vara da Fazenda Pública, atendeu a um pedido movido através de ação popular.

Rodosol, concessionária que administra a via, e o Governo do Estado podem ser punidos com multa diária, caso não seja cumprida a decisão. Na quarta-feira (31), o governador Renato Casagrande criticou o prazo estipulado pela Justiça. "É totalmente inviável (implantar a proteção) nesse prazo de seis meses", disparou. , concessionária que administra a via, e o Governo do Estado podem ser punidos com multa diária, caso não seja cumprida a decisão. Na quarta-feira (31), o governador. "É totalmente inviável (implantar a proteção) nesse prazo de seis meses", disparou.

a magistrada diz que consta como obrigação da Rodosol implementar obras destinadas a aumentar a segurança e comodidade dos usuários e que, por isso, a concessionária deveria ser incluída na decisão. Em setembro de 2018, o Governo do Estado informou que assumiria as obras da construção de um modelo de proteção porque o contrato de concessão não previa que a concessionária arcasse com os custos. No entanto, ao analisar o contrato,implementar obras destinadas a aumentar a segurança e comodidade dos usuários e que, por isso, a concessionária deveria ser incluída na decisão.

O assunto foi bastante comentado pelos leitores do Gazeta Online. Confira alguns comentários:

A Justiça está corretíssima em determinar o prazo. Só vão fazer essa obra por causa dessa ordem, senão empurrariam ela com o tempo. Se Casagrande reclamou é porque não estava nos planos dele concretizar a obra. Parabéns às autoridades competentes que deram esse ultimato. (Joziane Moura)

Até parece que vai ser a proteção da ponte que vai impedir alguém de se matar. A gente fica doente com a falta de emprego, para ter ao menos comida na mesa e um teto, aí as dívidas vêm e a depressão também. A gente precisa é de investimento em estudo, emprego, saúde... (Milena Cosme)

Entendo a preocupação com a ponte e a questão de suicídio... Dificultar o acesso vai diluir o problema e causar a falsa impressão que isso fez melhorar. Mas enquanto os governos não começarem a investir na saúde e enxergar o suicídio como uma doença e não um problema passageiro, as pessoas continuaram se matando. Invistam na contratação de mais psicólogos, tragam esses profissionais para o povo, façam campanhas de conscientização... Só assim esse número vai diminuir de verdade. (Guilherme Pedruzzi Sunderhus)

A Justiça fez certo. Há quanto tempo existe essa ponte e nada de proteção? Só assim as coisas funcionam. (Jocleia Miranda)

Acho inviável essa obra para esse fim. Quem quiser vai procura outro lugar. A ponte Rio-Niterói não tem proteção. Acho que deviam achar outra coisa. (Adesio Gobbo)

Governador Renato Casagrande criticou prazo estipulado pela Justiça para construir barreira na Terceira Ponte Crédito: Reprodução de vídeo

Parabéns para a Justiça, que está pensando na vida das pessoas. (Maria Haydee Fredes)

Qualquer coisa que o dinheiro público puder fazer para evitar esse tipo de tragédia será boa para toda a sociedade. Contudo, infelizmente, quem chega ao ponto de querer tirar a própria vida vai encontrar um jeito. (Carlos Quartezani)

Não vai adiantar nada, porque tem outros lugares fora da Terceira Ponte para quem quiser tirar a vida. Infelizmente quem comete suicídio é porque está doente e precisa de ajuda psicológica. (Paulo Cesar Siqueira)

Casagrande critica o prazo? Ele está brincando ou está com amnésia? O que eles querem é empurrar e nada fazer. Já vi esse filme. (Renata Maria)

Vou ensinar vocês a governar: aproveitem a Baía de Vitória, criem balsas gigantes que comportem no mínimo 10 ônibus para travessias em horários de pico, interligando Vila Velha a Vitória. Menos estresse, menos suicídio. Eu ajudo na vaquinha pagando meus impostos, senhor governador. (Farley Gama)