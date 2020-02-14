Fala de Guedes sobre domésticas e dólar é desrespeitosa e causa revolta

Ministro Paulo Guedes Crédito: Sérgio Lima/Poder 360

Se fosse assim, quanto Trump disse que o Brasil estava promovendo desvalorização em massa de sua moeda, por que o presidente Jair Bolsonaro não informou que, segundo o Ministério da Economia, a culpa da desvalorização do real e da alta do dólar seria das empregadas domésticas?

Cachoeiro de Itapemirim agradece o merchandising, mas Caco Antibes é personagem de ficção, por isso suas falas têm o intuito de fazer rir. Já o ministro Paulo Guedes é agente público, representa o Estado, suas falas causam revolta. Não sou economista, nem precisaria ser para entender que o há por trás da alta do dólar não é o aumento de empregados domésticos que conseguem pagar as férias de suas famílias na Disney. E, ainda assim, por que os trabalhadores assalariados não teriam o direito de viajar, conhecer a Disney e fazer uma “festa danada”?

Uma pena que esse sonho esteja longe da realidade financeira da maioria das famílias brasileiras, que, não raramente, passam o maior sufoco para arcar com as despesas mais básicas. Só para constar, exceto nos Estados que utilizam salário mínimo regional (PR, RJ, RS, SC e SP), no Brasil o salário mínimo é de R$ 1.045, média do salário dos empregados domésticos. Enquanto isso, um pacote simples para a Disney não sai por menos de R$ 2.500 por pessoa.

Antes dessa fala desastrosa, o ministro da Economia já comparou servidores públicos a parasitas, já contestou direitos trabalhistas e atacou aposentados e pensionistas. Esses pronunciamentos, além de deselegantes e desrespeitosos, são estarrecedores porquanto refletem a postura institucional do atual governo, desafeto de direitos sociais e defensor do lucro daqueles que já lucram muito, um “Robin Hood às avessas”.

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