Faculdade de Filosofia do Estado já foi alvo de espionagem da ditadura

Cidade de Alegre, em 1983 Crédito: Divulgação/Arquivo Público

Segundo informações de um dossiê preservado no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, parte de uma despretensiosa apostila de Filosofia, usada por alunos do 2º e 3º anos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (Fafia), com sede no município de Alegre, foi analisada por órgãos de segurança da ditadura militar em outubro de 1975.

A Fafia é uma autarquia municipal e teve o seu funcionamento autorizado por meio do decreto nº 72.165, de 2 de maio de 1973, inicialmente ofertando os cursos de Pedagogia, Ciências, Estudos Sociais e Letras. A instituição formava professores para o antigo 1º Grau, o que compreendia o estudo de temas ligados à Filosofia, disciplina considerada perigosa, assim como as Ciências Humanas em geral, por praticamente todo governo autoritário.

O texto que chamou atenção dos militares, intitulado “A Deficiência de Recursos”, discute problemas educacionais brasileiros, tais como: instalações deficientes, professores despreparados, baixo rendimento dos alunos e a má gestão dos recursos destinados à área. O material também critica a gratuidade do ensino superior ao afirmar que mais de 90% dos estudantes das universidades públicas, naquele período, poderiam pagar pelos estudos, além de reforçar que o principal problema do setor estava na educação secundária e técnica. Ademais, o artigo não faz nenhuma avaliação direta da ditadura e concorda com opiniões emitidas por Luiz Gonzaga do Nascimento e Silva, Roberto Campos e Mario Henrique Simonsen, ex-ministros dos governos militares.

De caráter confidencial, o documento que revela a espionagem na Fafia é oriundo da Polícia Militar, tendo passado pela Secretaria de Segurança Pública até chegar na Delegacia de Ordem Política e Social do Estado do Espírito Santo (DOPS/ES), onde foi arquivado, aparentemente sem consequências significativas. Quanto ao conteúdo, o infiltrado na faculdade alegrense registrou: “Esta cópia foi extraída da apostila do 2º e 3º ano de filosofia da Faculdade de Alegre - Espírito Santo. Em outra oportunidade apanharei as demais apostilas para uma análise aqui da seção.”