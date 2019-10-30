Limpe as relações que interferem em sua autoestima

A ideia é nos cercarmos de pessoas que nos fazem bem e sempre têm algo positivo a dizer Crédito: shutterstock.

Com certeza você já ouviu em algum momento: “você está um pouco cheinha, né?” ou "como você está muito magrinha! Cuidado para não sumir!" ou até algo como " tem certeza que vai vestir essa roupa?"

Esse tipo de comentário, a princípio, parece muito natural no nosso cotidiano, e poderíamos ate dizer: "ah! não tem nada demais! é apenas uma opinião” mas essa história de “opinião”, se não for filtrada, pode ser um grande obstáculo na nossa caminhada de autoestima e autocuidado.

Mantive relacionamentos com pessoas tóxicas por muito tempo! Gente que só falava de doenças, dores, tragédias e, principalmente, falava mal do outro. Até que percebi como aquilo afetava o meu bem-estar emocional e até o meu olhar sobre mim mesma.

É impossível praticar o autocuidado de maneira sadia quando se tem tanta negatividade ao redor. Tive várias “amigas” que falavam o tempo todo como eu deveria me vestir ou como eu deveria emagrecer. Até um belo dia que me fiz uma pergunta: como permitia que esses comentários se tornassem verdade em minha vida?

Um dos principais passos pra nossa caminhada na busca de uma boa autoestima é, sem dúvida, afastar aqueles que só nos trazem negatividade, que só nos colocam pra baixo e nos fazem duvidar de nós mesmos sabe. Se isso está acontecendo com você, é hora de faxinar!

Pessoas que questionam o seu peso, sejam elas quem for, são tóxicas. Pessoas que te fazem críticas quando não solicitadas e com intuito de te colocarem pra baixo, são tóxicas. Namorados e maridos que te colocam e posição de inferioridade, seja intelectual, financeira ou de outros tipos, são tóxicos. Relações tóxicas estão presentes em várias esferas da nossa vida: entre amigas, nos relacionamentos amorosos, entre os familiares, e isso influi diretamente no olhar que criamos sobre nós mesmos.

Existem frases que são grandes exemplos de relações abusivas que podem afetar nossa auto estima, como uma mãe se dirigir a filha para "alertá-la" que caso ela perca peso, terá dificuldades em se relacionar. Ou um namorado que afirma para sua parceira que ninguém irá achá-la interessante ou desejá-la. Qual o peso e a influência que frases assim podem causar em nossas vidas e no nosso entendimento sobre amor próprio?

Somos totalmente responsáveis pela construção da nossa autoestima e não podemos permitir que certos comentários e atitudes interferiram no nosso cotidiano. Não é apenas um processo interno, mas também externo. Precisamos filtrar!

Certo dia ouvi de uma colega de faculdade o quanto ela admirava o fato de aceitar meu corpo, por ser uma mulher fora do padrão, mas que, no fundo, ela jamais seria feliz se tivesse o mesmo peso que eu. Naquele momento eu senti empatia por ela, e percebi o quanto ela depositava sua própria frustração em mim, e respondi tranquilamente: "você não precisa ser feliz com o meu corpo, mas precisa ser com o seu". Naquele momento encerrei nosso relacionamento de amizade, foi um despertar para que eu pudesse enxergar que nem todas as pessoas ao nosso redor se sentem inspiradas ou felizes com nosso bem-estar.

Talvez, naquele momento, se eu optasse em dar continuidade a aquela amizade, me sentiria insegura e me colocaria em uma posição de aprovação em todo momento. E isso não é saudável.

Que permaneça ao nosso redor aqueles que agregam! Que nos façam evoluir e jamais nos deixem abrir mão de nós mesmos! Autoestima não vem só do espelho, mas de uma alma lavada e bem resolvida! E assim como não queremos pessoas tóxicas em nossas vidas, que também não sejamos!

Seja aquela amiga que elogia e que celebra as conquistas de quem está ao seu redor. Seja aquele amigo que incentive em vez de duvidar! E quando achar que sua opinião puder atrapalhar a autoestima de alguém ou causar qualquer insegurança, não fale, fique calado!