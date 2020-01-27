Expectativa de inundação do Rio Doce em Colatina deixa leitores aflitos

Rio Doce, em Colatina, atingiu a cota de inundação Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Ao longo desta segunda-feira (27), a reportagem continua monitorando o nível do rio que corta o Estado e deságua em Regência, em Linhares, no Norte. Pontos de alagamento já são registrados . Veja abaixo alguns comentários:

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Acreditem nas previsões, Raul Soares foi devastada pelas águas dos Rios Matipó e Santana, aqui infelizmente muitos não acreditaram e perderam tudo, várias casas foram levadas pelas águas, muitas estão condenadas. Se essas águas estão indo para o Rio Doce não duvidem do poder de destruição delas. (Michelle Fernandes Cardoso)

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Quem tiver como tirar as coisas, tire! Gente... não deixe, confiando que a água não vai subir... Estamos vivendo momentos difíceis, coisas improváveis... lugares que nunca na vida foram alagados chegaram ao limite de água aqui na região que vivo! Muitas pessoas perderam tudo. Então se previnam e se cuidem. Fiquem alerta. (Bruu Benne V)

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Se estão em área de risco, tirem o que puder de casa e saiam. Sr. Prefeito, se já é um acontecimento anunciado ponha transporte à disposição dessa população para que retirem de casa o que conquistaram com tanto esforço e os leve para um abrigo seguro. Defesa Civil faça alguma coisa pela população de Colatina. (Benedita Fernandes)

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Quem tiver como tirar as coisas, tire. Porque em Cachoeiro acho que nao imaginavam que a água iria aonde foi. Muitos perderam tudo. (Denise Alves Teodoro)

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Gente eu moro na Serra, casa pequena aceito até 5 pessoas na minha casa! Se precisar tô aqui... É sério! (Ingris Dos Santos)

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Isso poderia ser amenizado, se um trabalho constante de desassoreamento, tanto em Colatina como em Linhares. (Luciano Luca)

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Deus, tenha misericórdia... é difícil não recordar que em 1979 passamos por isso em Colatina, foi desolador... perdemos tudo! (Fátima Leandro)

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Aos comerciantes que têm lojas em frente ao rio, tirem suas coisas. Aos moradores, tentem fazer o mesmo. E o mais importante, se abriguem em lugares seguros. Que Deus os protejam! (Sávio C. Aguiar)

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