Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Ex-prefeito de Apiacá é condenado e fica inelegível por 5 anos
Condenação

Ex-prefeito de Apiacá é condenado e fica inelegível por 5 anos

Humberto Alves de Souza foi condenado por improbidade administrativa por contratações irregulares de servidores

Publicado em 

27 set 2019 às 14:40

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 14:40

Humberto Alves de Souza, ex-prefeito de Apiacá Crédito: Divulgação
O ex-prefeito de Apiacá, no Sul do Estado, Humberto Alves de Souza (PRP), foi condenado por improbidade administrativa por contratações irregulares de servidores, segundo a Justiça. A ação foi proposta pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Betinho, como é conhecido, teve seus direitos políticos suspensos pelo período de cinco anos.
Na decisão, o juiz da Vara Única, Evandro Coelho de Lima, estipula ainda multa civil no valor equivalente a dez remunerações recebidas pelo ex-prefeito ao tempo dos fatos, com correção.
“O Ministério Público sustentou que, entre 2013 e 2019, o réu Humberto, na qualidade de prefeito, teria contratado mão-de-obra através de mecanismo informal, conhecido como RPA, para a realização de atividades-meio e atividades-fim da Administração Pública habituais, em violação à necessidade de realização de concurso público”, mencionou o juiz na ação.
Segundo a denúncia do MPES, a Equipe Técnica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo verificou que a administração municipal utilizava de contratação de servidores para ocupar cargos existentes em seu quadro de pessoal, constante no Plano de Cargos e Salários, sem concurso público, efetuando o pagamento por intermédio de recibo de pagamento de autônomo (RPA).
A reportagem buscou contato com o ex-prefeito e sua defesa, mas não conseguiu retorno até a publicação desta matéria. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

servidores Apiacá
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após capotar veículo roubado durante fuga em Aracruz
Imagem de destaque
Transcol e Aquaviário terão linhas exclusivas e horários especiais na Festa da Penha
Imagem de destaque
O incrível roubo de mochila que tinha ovo Fabergé e outras joias de R$ 15 milhões em pub de Londres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados