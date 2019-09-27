Ex-prefeito de Apiacá é condenado e fica inelegível por 5 anos

O ex-prefeito de Apiacá, no Sul do Estado, Humberto Alves de Souza (PRP), foi condenado por improbidade administrativa por contratações irregulares de servidores, segundo a Justiça. A ação foi proposta pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Betinho, como é conhecido, teve seus direitos políticos suspensos pelo período de cinco anos.
Na decisão, o juiz da Vara Única, Evandro Coelho de Lima, estipula ainda multa civil no valor equivalente a dez remunerações recebidas pelo ex-prefeito ao tempo dos fatos, com correção.
“O Ministério Público sustentou que, entre 2013 e 2019, o réu Humberto, na qualidade de prefeito, teria contratado mão-de-obra através de mecanismo informal, conhecido como RPA, para a realização de atividades-meio e atividades-fim da Administração Pública habituais, em violação à necessidade de realização de concurso público”, mencionou o juiz na ação.
Segundo a denúncia do MPES, a Equipe Técnica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo verificou que a administração municipal utilizava de contratação de servidores para ocupar cargos existentes em seu quadro de pessoal, constante no Plano de Cargos e Salários, sem concurso público, efetuando o pagamento por intermédio de recibo de pagamento de autônomo (RPA).
A reportagem buscou contato com o ex-prefeito e sua defesa, mas não conseguiu retorno até a publicação desta matéria.