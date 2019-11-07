Evangélicos vão fazer culto no Palácio Anchieta com o governador

O Palácio Anchieta já foi residência dos jesuítas Crédito: Setur

O pastor Deivisson Brito, da Igreja Evangélica Batista de Vitória (IEBV), anunciou hoje (7) em suas redes sociais que vai promover um culto no Palácio Anchieta, na próxima segunda-Feira (11), às 18h30, com a presença de “algumas autoridades”. A assessoria do governador Casagrande confirmou que ele participará do ofício religioso.

“Estaremos adorando a Deus, a nossa Autoridade Suprema, aquele que governa acima de todos e também estaremos orando pelas nossas autoridades governamentais (como as Escrituras Sagradas nos recomendam)”, escreveu o pastor. “Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens; pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade”, completou, citando trecho da primeira carta a Timóteo.

O curioso é que, na sua origem, o Palácio Anchieta foi erguido sobre a estrutura do colégio e residência jesuítica de São Tiago, assim intitulado devido ao santo adotado pelos padres da Companhia de Jesus (jesuítas) em sua missão, em meados século XVI.