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Leonel Ximenes

Evangélicos vão fazer culto no Palácio Anchieta com o governador

Casagrande vai participar da cerimônia da Igreja Evangélica Batista de Vitória (IEBV) na próxima segunda-feira

Públicado em 

07 nov 2019 às 19:06
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Palácio Anchieta já foi residência dos jesuítas Crédito: Setur
O pastor Deivisson Brito, da Igreja Evangélica Batista de Vitória (IEBV), anunciou hoje (7) em suas redes sociais que vai promover um culto no Palácio Anchieta, na próxima segunda-Feira (11), às 18h30, com a presença de “algumas autoridades”. A assessoria do governador Casagrande confirmou que ele participará do ofício religioso.
“Estaremos adorando a Deus, a nossa Autoridade Suprema, aquele que governa acima de todos e também estaremos orando pelas nossas autoridades governamentais (como as Escrituras Sagradas nos recomendam)”, escreveu o pastor. “Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens; pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade”, completou, citando trecho da primeira carta a Timóteo.
O curioso é que, na sua origem, o Palácio Anchieta foi erguido sobre a estrutura do colégio e residência jesuítica de São Tiago, assim intitulado devido ao santo adotado pelos padres da Companhia de Jesus (jesuítas) em sua missão, em meados século XVI.
O próprio nome Anchieta é uma referência ao santo jesuíta que viveu parte da sua vida no Espírito Santo.  Ele morreu onde hoje está a cidade do litoral sul do Estado que leva seu nome. No palácio governamental também tem um cenotáfio (túmulo simbólico) em memória do santo. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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