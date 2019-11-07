Euclério Sampaio se lança na disputa a prefeito de Cariacica

Euclério Sampaio quer ser candidato a prefeito de Cariacica Crédito: Amarildo

Esclarecimento: Na primeira versão desta coluna, publicada às 5 horas desta quinta-feira (7), informamos que o domicílio eleitoral do deputado Euclério Sampaio era Vila Velha. A informação constava no sistema de consultas do site do TRE-ES nesta quarta-feira (6), às 20h. O parlamentar entrou em contato com a coluna nesta quinta-feira, às 10h, e apresentou o seu novo título de eleitor com o domicílio eleitoral recém-transferido para Cariacica. A transferência foi feita no dia 30 de outubro deste ano.

Juninho (Cidadania), acaba de ganhar mais um competidor: em conversa com a coluna, o deputado estadual A corrida eleitoral em Cariacica , rumo à sucessão do prefeito(Cidadania), acaba de ganhar mais um competidor: em conversa com a coluna, o deputado estadual Euclério Sampaio admite que está empolgadíssimo para ser candidato a prefeito da cidade onde, segundo ele, nasceu e foi criado.

“Acho que Cariacica precisa de união de todas as lideranças em prol do povo. E estou com esse desejo no coração e coragem de ajudar Cariacica”, confirma Euclério.

"É meu sonho, e a decisão já está tomada. Eu tive uma paciência de Jó para esperar esse momento. Alguns aliados começaram a ventilar meu nome, e senti no coração que chegou o meu momento de ser candidato a prefeito de Cariacica. Isso está no meu coração" Euclério Sampaio (sem partido) - Deputado estadual

O deputado revela que já tem mantido reuniões com líderes políticos, religiosos e comunitários de Cariacica para começar a construir a candidatura. Suas redes sociais provam isso. Fiel da igreja Quadrangular, ele já se reuniu até com pastores de templos da Assembleia de Deus no município.

Jardim América por Euclério, que hoje possui “residência dupla”: além desse apartamento no popular bairro de Cariacica, o deputado tem endereço na Praia da Costa, em Esses encontros têm ocorrido no gabinete do parlamentar e no apartamento mantido empor Euclério, que hoje possui “residência dupla”: além desse apartamento no popular bairro de Cariacica, o deputado tem endereço na, em Vila Velha

Para poder ser candidato em Cariacica, Euclério acaba de transferir o seu domicílio eleitoral de Vila Velha para a cidade vizinha. Conforme consta em seu novo título eleitoral, apresentado por ele à coluna, a transferência foi formalizada no dia 30 de outubro. A atualização ainda não consta no sistema de consultas do TRE-ES. Na página oficial do tribunal, o local de votação de Euclério ainda está em Vila Velha – especificamente, em um colégio particular localizado na Praia da Costa.

Euclério Sampaio acaba de transferir seu título para Cariacica Crédito: Euclério Sampaio

A trajetória política do deputado também oscila entre os dois municípios da Grande Vitória. Em 2004, na única eleição para o Executivo disputada até hoje por Euclério, ele foi candidato a prefeito de Vila Velha, numa disputa vencida facilmente, em 1º turno, por Max Filho , então reeleito pelo PDT.

Em Cariacica, Euclério nunca disputou a prefeitura. Até hoje, pelo menos. Como vimos, ele está determinado a mudar isso.

Para concretizar o “sonho” de ser prefeito da cidade – palavra usada pelo próprio deputado –, o segundo passo que Euclério precisa dar, após a mudança de domicílio, é filiar-se a um partido que lhe assegure legenda para candidatar-se a prefeito.

Reeleito deputado no ano passado pela Democracia Cristã (DC), Euclério está sem partido desde o início deste ano. Após ter feito mandato crítico a Paulo Hartung na maior parte do governo passado, o experiente parlamentar firmou-se, desde o início do governo Casagrande (PSB), como um dos mais leais integrantes da base do governador na Assembleia

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Euclério, inclusive, reuniu-se na manhã desta quarta-feira (6) com a governadora em exercício, Jaqueline Moraes (PSB), no Palácio Anchieta, para, segundo publicação do próprio deputado em redes sociais, conversar “sobre o futuro de Cariacica”.

Euclério Sampaio fez post sobre encontro com a governadora em exercício, Jaqueline Moraes (PSB) Crédito: Facebook de Euclério Sampaio

Ele confirma que gostaria muito de poder contar com o apoio do Palácio Anchieta na eleição em Cariacica. “Não conversei com o Renato [Casagrande], mas pretendo ter o máximo de apoio possível a favor de Cariacica. É lógico que é importantíssimo e ajuda muito.”

A guinada observada nas postagens mais recentes de Euclério em seu Facebook não deixa dúvida quanto à resolução do deputado de firmar pé em uma das raias da pista eleitoral de Cariacica. Até o fim de outubro, as publicações do deputado, em frequência bem menor, não tinham conotação eleitoral. No mais das vezes, limitavam-se a registrar ocasiões festivas, com as respectivas homenagens: Dia das Crianças (12), Dia do Professor (15), Dia do Médico (18), Dia do Dentista (25) e até Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira (23).

Desde a última sexta-feira (1º), o teor dos posts mudou radicalmente. Euclério tem publicado em série fotos de encontros com líderes políticos, comunitários e religiosos.

Entre eles, o ex-deputado estadual Gilsinho Lopes (PL) – um velho aliado seu na Assembleia Legislativa, como representante da Polícia Civil –, pastores da Convenção das Assembleias de Deus do Espírito Santo (Cadeeso), um líder comunitário do bairro Santa Rosa, a vereadora cariaciquense Ilma Chrizostomo (PSDB), o deputado federal Josias da Vitória (Cidadania) – outro antigo aliado na bancada da segurança, na Assembleia – e dirigentes do partido Avante, além do já citado encontro com a governadora em exercício.

Em todas essas postagens, Euclério destaca, na legenda, que está “discutindo o Espírito Santo e, principalmente, o futuro de Cariacica”.

Euclério Sampaio fez post sobre encontro com deputado federal Josias da Vitória (Cidadania) Crédito: Facebook de Euclério Sampaio

A decisão de Euclério, garante ele, já está tomada. Para quem eventualmente não o leve a sério, o deputado lembra que o mesmo ocorreu quando disputou a eleição para a Assembleia em 2002, então no PTB, e agora está aí, em seu 15º ano no Legislativo estadual. “Em 2002, as pessoas zombavam de mim. Hoje estou cumprindo o meu quinto mandato na Casa.”

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SAÚDE E SEGURANÇA

Investigador de polícia aposentado e filho de delegado de polícia (já falecido), Euclério já definiu até suas bandeiras de campanha: saúde e, principalmente, segurança pública. “O prefeito tem que ser uma pessoa que tenha coragem de enfrentar a criminalidade e agir com rigor com bandido, mas dentro da lei”, argumenta. Em seus mais recentes posts, Euclério tem publicado a hashtag #SS.

SOBRE JUNINHO

Quanto ao atual prefeito de Cariacica, Euclério afirma não pertencer ao grupo político de Juninho, mas antecipa que não pretende colidir com ele nem na campanha nem antes. “Não pertenço ao grupo político dele, mas também não sou contra. Farei a minha pré-campanha sem falar mal de ninguém. Cariacica precisa de união em prol do município.”

SOBRE HELDER

Sobre eventual candidatura do ex-prefeito Helder Salomão – que ainda não abre o jogo sobre o tema –, Euclério afirma que a sua própria candidatura independe da decisão do deputado federal pelo PT.

EXPERIÊNCIA RUIM

Em 2004, Euclério foi candidato a prefeito de Vila Velha, pelo PMN. Estava no meio de seu primeiro mandato de deputado estadual. Seu desempenho foi pífio naquele pleito: 9.268 votos, o equivalente a 4,95% dos votos válidos. O próprio Euclério reconhece hoje que aquela candidatura foi um erro da parte dele.

VILA VELHA OU CARIACICA?

A julgar pelo desempenho na última eleição para a Assembleia, Euclério tem, hoje, eleitorado um pouco maior em Vila Velha. Em 2018, ele teve 3.942 votos no município governado por Max Filho (PSDB), 18% do seu total de 21.662 votos. Foi o 14º candidato a deputado estadual mais votado na cidade.