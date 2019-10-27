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Formação

Estudantes de Medicina devem refletir sobre o seu papel na sociedade

Não basta sair da faculdade com conhecimento técnico. É preciso saber de gente. Mais do que isso, gostar de gente, para compreender a saúde de forma humanizada e integral.

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 05:00

Públicado em 

27 out 2019 às 05:00

Colunista

Medicina é vocação. Em muitos momentos, uma verdadeira missão Crédito: Sinop
Poucas profissões estão tão profundamente ligadas ao sentido de humanidade quanto a Medicina. Não há como dissociar a relação médico-paciente da empatia, do acolhimento e da sensibilidade. Nos tempos atuais, em que a tecnologia se interpõe e, muitas vezes, até se sobrepõe ao contato humano, pode ser a hora de repensar a nossa forma de atuar nos consultórios e hospitais.
Medicina é vocação. Em muitos momentos, uma verdadeira missão. É preciso aliar técnica e respeito ao ser humano. Por isso, se torna essencial que, desde a sua formação, o (futuro) médico seja estimulado a refletir sobre o que ele pretende oferecer à sociedade e o que a sociedade espera dele.

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Não basta sair da faculdade com conhecimento técnico. É preciso saber de gente. Mais do que isso, gostar de gente. E, assim, nos tornamos mais capazes de compreender a saúde de forma humanizada e integral.
Há quem diga que os avanços tecnológicos desumanizaram nossa profissão. O fato é que esses recursos devem ser o meio para que se ofereça um atendimento cada vez mais preciso e eficiente. Contudo, o profissional não deve nunca abrir mão da relação de atenção e confiança com o paciente. O médico é o grande artífice no ofício de cuidar das pessoas. A tecnologia, sua ferramenta.

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O momento do exame clínico continua sendo primordial no dia a dia da Medicina. E é preciso resgatar o valor desse contato, assim como faz o médico de família. A essência é escutar, observar com atenção e investigar. Não basta prescrever medicamentos e exames. O médico que pensa clinicamente tem mais chance de garantir diagnósticos corretos e tratamentos adequados.
Não há como falar do exercício da Medicina sem uma menção ao cuidado integral, que envolve o bem-estar do indivíduo como um todo. Esse cuidar começa desde o agendamento, passando pela consulta até o pós-atendimento. A tecnologia, se bem empregada, não vai contra a humanização. Ela pode ser uma grande aliada.

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O mais importante é que a relação entre médico e paciente não seja meramente informativa. É necessário que se crie uma troca empática e bidirecional. Isso depende do olho no olho. A Medicina é feita por humanos para humanos. A assistência de qualidade, sensível e acolhedora, é um direito de todos nós.
O autor é diretor-presidente da Unimed Vitória

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